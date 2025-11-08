ST-läkare, ögonsjukdomar, Ögonkliniken Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu en ST-läkare inom ögonsjukdomar till vår klinik i Umeå.
Vill du vara en del av Ögonkliniken? Här händer det mycket och det finns stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke. Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vår verksamhet finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik med stora patientflöden som tar hand om patienter med ögonsjukdomar i alla åldrar, från nyfödda och upp till de allra äldsta. Vi använder oss ofta av teknisk utrustning för diagnostik och behandling i en mycket forsknings- och undervisningsaktiv miljö, där vi samarbetar med enheten för oftalmiatrik på Umeå universitet. På kliniken undervisar vi blivande läkare, specialister och andra studentgrupper. Vi har vårdprocesser kring exempelvis glaukom (grön starr), diabetes, skelning och åldersförändringar i gula fläcken.
På ögonmottagningen i Umeå har vi en väl utvecklad och polikliniserad verksamhet och våra vårdplatser finns på Hand-, plastik- och ögon avdelningen. Årligen utförs ca 6 700 operationer hos oss och vi har över 35 000 mottagningsbesök. Vi strävar efter att ligga i framkant och har flera områden med nationell spetskompetens. Vi är drygt 80 medarbetare på Ögonkliniken i Umeå. I och med vår regionspecialitet ingår de flesta arbetsuppgifter som finns på en ögonmottagning.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Hos oss får du möjlighet till ett varierat arbete med stora möjligheter att utveckla både dig själv och vården.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Under din ST-tjänstgöring kommer du att få kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna utreda, diagnostisera, behandla och följa upp ögonsjukdomar. Du kommer att få ett individuellt utbildningsprogram med utsedd handledare. Handledaren har som uppgift att förmedla undervisning och ge stöd och insikt vid praktiska problem i arbetet men ska också vara ett stöd i utvecklandet av yrkesidentiteten.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Du tjänstgör i huvudsak på dagtid där dagjoursverksamhet ingår. Placeringen är i Umeå men en viss del av utbildningsprogrammet kan ske med perioder i Lycksele och Skellefteå. Du deltar aktivt i utvecklings- och kvalitetsarbete inom kliniken.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom ögonsjukdomar.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi vill att du är engagerad, kompetent och har förmågan att samarbeta samt bidra till arbetsglädje och ett positivt förändringsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet från forskning, och vi ser det som särskilt positivt om du har forskat om ögonsjukdomar
