ST-läkare, ögonsjukdomar, Ögonkliniken Lycksele
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten / Läkarjobb / Lycksele Visa alla läkarjobb i Lycksele
2025-11-08
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten i Lycksele
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu en ST-läkare inom ögonsjukdomar till Ögonmottagningen i Lycksele!
Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vår verksamhet finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik som tar hand om patienter med ögonsjukdomar i alla åldrar, från nyfödda och upp till de allra äldsta.
Ögonmottagningen i Lycksele ger länsdelssjukvård till befolkningen i Södra Lappland. Verksamheten bedrivs under dagtid och vi har mottagning och operationsenhet för kataraktoperationer, injektionsbehandlingar och exteriöroperationer.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Hos oss får du möjlighet till ett varierat arbete och att utveckla vården.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Under din ST-tjänstgöring kommer du att få kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna utreda, diagnostisera, behandla och följa upp ögonsjukdomar. Du kommer att få ett individuellt utbildningsprogram med utsedd handledare. Handledaren har som uppgift att förmedla undervisning och ge stöd och insikt vid praktiska problem i arbetet men ska också vara ett stöd i utvecklandet av yrkesidentiteten.
Du arbetar i huvudsak på dagtid där dagjoursverksamhet ingår. Placeringen är i Lycksele men en viss del av utbildningsprogrammet sker med perioder i Umeå. Du deltar aktivt i utvecklings- och kvalitetsarbete inom kliniken.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom ögonsjukdomar.
Vi vill att du är engagerad, kompetent och har förmågan att samarbeta samt bidra till arbetsglädje och ett positivt förändringsarbete.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Marice Abrahamsson marice.abrahamsson@regionvasterbotten.se 095039010 Jobbnummer
9595092