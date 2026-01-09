ST-läkare Ögonkliniken
Ögonkliniken är en av landets största med ett upptagningsområde på cirka 330 000 invånare och är lokaliserad till Uddevalla sjukhus.
Ögonkliniken är en av landets största med ett upptagningsområde på cirka 330 000 invånare och är lokaliserad till Uddevalla sjukhus.
Vi utför över 40 000 patientbesök årligen, varav över 30 000 läkarbesök. Varje år görs ungefär 3200 kataraktoperationer, 6500 injektionsbehandlingar och 1000 laserbehandlingar. Därutöver utför vi flera typer av glaukomoperationer, skelningsoperationer och operationer av felställningar och tumörer i ögonlocksregionen.
Vid kliniken arbetar idag 28 läkare, varav 6 är ST-läkare och flera är nyblivna specialister. En SPUR-inspektion genomfördes januari 2022 där kliniken fick toppbetyg. Vi har en egen studierektor och ett mycket gott utbildningsklimat för unga läkare. Vårt mål är att alla medarbetare ska känna sig viktiga och delaktiga i klinikens utveckling. Alla läkare får en egen arbetsplats, tjänstedator och tjänstemobil.
Verksamheten är indelad i fem processområden kallade Akut/allmän, Barn/Ortoptik, Glaukom, Operation och Retina, som leds av processansvariga läkare/ortoptist och processteam. Alla medarbetare tillhör någon av processerna, men man arbetar ofta inom mer än ett område. Våra lokaler är nybyggda och väl anpassade för de olika processområdena. Kliniken är mycket välutrustad med fyra operationssalar, ett operationsrum för mindre ingrepp, ett injektionsrum, sex OCT, Pentacam, multispotlaser, Navilas, mikropulslaser, två SLT/YAG, RetCam för undersökning av ögonbotten hos spädbarn, samt den senaste generationens fakomaskiner på vår egen operationsavdelning. Kliniken prioriterar utvecklingsarbete och nya metoder och ligger långt framme i regional och nationell jämförelse, bland annat inom glaukomkirurgi.Dina arbetsuppgifter
Läkararbete under utbildning och handledning för ST enligt fastställd utbildningsplan för ST-läkare inom oftalmologi där samtliga processområden ingår.
Vi kan erbjuda dig ett spännande och stimulerande arbete, där utvecklingsarbete inom spelar en viktig roll. Du kommer arbeta teambaserat där läkarrollen har en central plats, tillsammans med kollegor och övrig personal med mångårig erfarenhet. Såväl mottagningsarbete, laserbehandlingar, injektioner samt kirurgi ingår i utbildningen. Studietid, administrationstid och handledningstid schemaläggs.Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Om du har läst utomlands ska du ha genomfört BT i Sverige eller planerat att avsluta din BT inom 2 månader. Vi söker dig som motiveras av att arbeta för en god vård med hög patientsäkerhet tillsammans med dina kollegor. Du är en person som sätter patienten i fokus och har ett professionellt bemötande både mot patienter och kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tid för intervju överenskommes.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
