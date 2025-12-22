ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Västerås
Är du legitimerad läkare och vill genomföra din ST-tjänstgöring inom klinisk mikrobiologi? Välkommen till en arbetsplats där varje dag bjuder på nya upptäckter och möjligheten att bidra till bättre vård. Här möts expertis, teknik och nyfikenhet i ett samarbete som gör skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bedriver du klinisk tjänstgöring under handledning. Du deltar i avläsning och bedömning av mikrobiologiska prover samt deltar i jourverksamhet dagtid. En stor del av arbetet består av utvecklings- och kvalitetsarbete i syfte att optimera analysmetodernas prestanda och att tillgodose att teknisk utveckling tas tillvara. Vissa delar av utbildningen är förlagd till universitetsklinik. Du deltar även i utbildningsnätverk samt deltar i interna och externa kurser enligt utbildningsplanen för ST. Vi ser gärna att du är intresserad av att bedriva forskning.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som förutom klinisk mikrobiologi omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. På Mikrobiologilaboratoriet arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, mikrobiologer, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer. Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO15189.
Klinisk mikrobiologi ansvarar för all mikrobiologisk laboratoriediagnostik inom Region Västmanland och verksamheten är förlagd till Västerås sjukhus.
Vi erbjuder dig
• varierande och stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
• utbildning, handledning och stöd under din ST-tjänstgöring
• en trygg anställning och anställningsförmåner, mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har goda medicinteoretiska kunskaper och färdigheter. Erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin, och i första hand klinisk mikrobiologi, är starkt meriterande. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Vi värdesätter personlig mognad samt att du är noggrann och väl medveten om vikten av kvalitet och struktur i arbetet. Du är självgående, initiativtagande och flexibel i ditt arbetssätt och har god förmåga att strukturera din arbetstid. Du är nyfiken och problemlösningsorienterad. Du är mån om god kommunikation och samarbetar väl med andra människor och inom alla yrkeskategorier. Du har gott omdöme, är noggrann och kvalitetsmedveten. Vi ser gärna att du är intresserad av forskning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under veckorna 3 och 4.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
