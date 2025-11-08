ST-läkare, Klinisk Mikrobiologi, Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Laboratoriemedicin i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Östersund
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.
Klinisk Mikrobiologi är en modern, välfungerande avdelning med mycket engagerad och kompetent personal. Aktiv forskningsverksamhet bedrivs i nära samarbete med universitetet. Vår verksamhet är inriktad på att uppfylla kraven i en högspecialiserad sjukvård och upprätthålla spetskompetens inom flera diagnostiska områden. Kliniken bedriver ständigt utvecklings- och förbättringsarbete och står inför många utmaningar rörande diagnostik, automatisering, digitalisering, instrumentering och ändrade arbetsformer.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Det specialitetsspecifika programmet består av klinisk tjänstgöring vid klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicin i Umeå samt sidotjänstgöring och kurser relevanta för specialiteten.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Du kommer att delta aktivt i den dagliga verksamheten, inklusive medicinsk bedömning, metodutveckling och kvalitetssäkring.
Du får handledning av erfarna specialister och möjlighet att delta i undervisning och forskning.
Som ST läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde.
Du har ett intresse för att specialisera dig inom laboratoriemedicin och mikrobiologisk diagnostik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Tidigare arbete inom infektionsdiagnostik eller laborativ verksamhet är meriterande.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift motsvarande nivå C1. God kunskap i engelska och grundläggande datorkunskaper är meriterande.
Kontroll av läkarlegitimation och eventuella relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Medicinsk chef
Annika Osterman annika.osterman@regionvasterbotten.se 070-6479844 Jobbnummer
9595082