ST-läkare Klinisk Mikrobiologi
Unilabs AB / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2026-06-16
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På Unilabs kombinerar vi medicinskt kunnande med mänsklig omtanke. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och patientvärde. Detta uppnår vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig service gentemot våra patienter och kunder. Vi har en gemensam vilja att ge bästa möjliga förutsättningar för god vård till varje enskild individ, och våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang utgör en viktig del av det mervärde vi skapar för samhället i stort.
Vill du utvecklas i en internationell organisation där medicinsk kvalitet, utveckling och innovation står i fokus? Nu erbjuder vi en ST-läkartjänst inom klinisk mikrobiologi på Unilabs i Skövde!
VAD
Under din ST-utbildning kommer du successivt att ta ett större medicinskt ansvar inom klinisk mikrobiologi. Du får en bred bas att stå på, men har även möjlighet att fördjupa dig inom valfritt område.
Som en kundorienterad organisation har Unilabs ett nära samarbete med vården. I rollen kommer du att föra en aktiv dialog med kunder inom både öppenvård och akutsjukhus för att bidra med medicinsk expertis och stöd i deras diagnostiska utmaningar.
Du arbetar i team med medarbetarna för att hitta bättre arbetsprocesser och du delar med dig av din kunskap på ett pedagogiskt sätt. Du kommer att även ingå i vårt nationella läkarteam som består av specialistläkare och ST-läkare inom klinisk mikrobiologi. Ansvarsområden delas upp i läkargruppen beroende på kunskap, intresse och verksamhet. Detta arbetssätt leder till att du får omfattande stöd från olika kompetenser även på distans, samtidigt som du delar med dig av din kunskap till andra.
Utöver det nationella perspektivet så har vi medicinska expertteam inom Unilabs på internationell nivå. Här kraftsamlar hela koncernen, med verksamhet i 14 länder, kring ämnesspecifika utvecklingsfrågor, standardisering, val av plattformar och strategier för intern och extern kvalitetssäkring och kompetensutveckling.
Du kommer att ha en handledare under hela ST-perioden och du rapporterar till seniora driftchefen för Mikrobiologi Sverige.
VEM
På Unilabs väger personlighet och inställning lika tungt som erfarenhet och kompetens. Vi söker dig som är nyfiken och har en inre drivkraft att utveckla våra diagnostiska tjänster. Du har ett intresse för att utvecklas och du trivs i den medicinska konsultrollen och i mötet med kunden. Du är kommunikativ med en mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt. Vidare är du lyhörd och öppen för att tänka nytt och brinner för att arbeta med ständiga förbättringar som gagnar både patienten, våra kunder och vår egen verksamhet.
Vi söker dig som är:
Legitimerad läkare.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från laboratoriemedicin eller infektionsmedicin är meriterande.
VAR
Tjänsten är placerad vid Laboratoriemedicin på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Vi arbetar över regionerna vilket innebär att dina kollegor finns placerade vid laboratorierna i Eskilstuna, Skövde och Stockholm.
Låter detta som en möjlighet för dig?
Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta gärna Senior Driftchef Marie Callander, marie.callander@unilabs.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar.Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
531 51 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs sjukhus Jobbnummer
9965078