ST-läkare, Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.
Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Klinisk kemi har 135 medarbetare, de flesta med placering i Umeå. Delar av verksamheten är öppen dygnet runt och klinisk kemi i länet lämnar ut mer än 7 miljoner analysresultat per år. Analyssortimentet består av ca 300 olika analyser, de flesta utförs på automatiserade multianalysatorer.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Att arbeta som läkare i klinisk kemi är mycket varierande och arbetsuppgifterna kan vara av både akut karaktär och mer långsiktigt strategiskt. Se gärna mer information i broschyr:https://www.yumpu.com/sv/document/read/19872706/har-klinisk-kemi
Du deltar aktivt i den dagliga verksamheten med medicinsk bedömning, metodutveckling och kvalitetssäkring. Du får handledning av erfarna specialister och möjlighet att delta i undervisning och forskning.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar ST-läkaren även i en så kallad LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom klinisk kemi och har gärna erfarenhet av eller är nyfiken på teknik och digitalisering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Det är en fördel om du har kännedom om någon form av laborativ verksamhet, forskningserfarenhet eller är disputerad. Tidigare arbete inom ämnesområdet Klinisk kemi är meriterande.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift motsvarande nivå C1. God kunskap i engelska och grundläggande datorkunskaper är meriterande.
Kontroll av läkarlegitimation och eventuella relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
