ST-läkare, Klinisk farmakologi, Umeå
Region Västerbotten, Läkemedelscentrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-09-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Läkemedelscentrum är Region Västerbottens expertorgan i läkemedelsfrågor och utgörs av Klinisk farmakologi, ELINOR (Evidensbaserad Läkemedelsinformation I Norr), Läkemedelskommittén, Läkemedelsförsörjningen samt Klinisk farmaci. Vid Norrlands Universitetssjukhus har vi tät kontakt och dialog med olika kliniker inom regionen i läkemedelsfrågor där vi samverkar inom klinikuppdraget för att främja rationell, kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Klinisk farmakologi har en tydlig vetenskaplig profil och vi stöttar aktivt olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter bland medarbetarna inom farmakologiska områden, inklusive hälsoekonomi.
Nu söker vi på Läkemedelscentrum en ST-läkare inom klinisk farmakologi. Som ST-läkare hos oss arbetar du i ett engagerat team av läkare, receptarier, apotekare, sjuksköterskor och administratörer. Du kommer till en arbetsplats där du ges stora möjligheter till kompetensutveckling och lärande i vardagen. Vi går igenom ansökningar löpande. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Under din ST-tjänstgöring specialiserar du dig inom klinisk farmakologi, en medicinsk specialitet som har en rationell, kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning som mål.
Kliniska farmakologer erbjuder olika typer av evidensbaserad rådgivning inom läkemedelsfrågor, värderar vetenskaplig dokumentation, gör hälsoekonomiska värderingar, bidrar i prioriteringsarbete och kloka val av läkemedel, medverkar i planering och genomförande av kliniska läkemedelsprövningar, samverkar vid ordnat införande av nya läkemedel, bidrar till individanpassad läkemedelsbehandling, är involverade i missbruksdiagnostik, farmakogenetik och arbetar på olika sätt med läkemedels- och patientsäkerhet. Undervisning och handledning av studenter, hälsopersonal samt producentobunden fortbildning är också en naturlig del av arbetsuppgifterna samt att vara involverade i Region Västerbottens strategiska läkemedelsarbete.
På Läkemedelscentrum får du en spännande och omväxlande tjänst med goda förutsättningar för en bred utbildning. Utöver det specialitetsspecifika programmet kommer du att delta i Region Västerbottens LEKA-utbildning för ST-läkare vilket är ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik med tid för personlig reflektion och utveckling.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde och ett intresse för att specialisera dig inom klinisk farmakologi.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning, forskning och/eller kvalitetsarbete liksom tidigare tjänstgöring som läkare på en klinisk-farmakologisk avdelning, inom läkemedelsintensiva specialiteter eller allmänmedicin. Du har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och du kan förmedla din kunskap på ett pedagogiskt sätt. Hänsyn tas till personlig lämplighet, samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
