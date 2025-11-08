ST-läkare internmedicin, Medicincentrum, Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med drygt 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Kliniken har fem sektioner; ASA-sektionen (akutmedicin, sekundärprevention efter stroke, angiologi), endokrinsektionen, gastrosektionen, njursektionen samt lung- och allergisektionen.
Att jobba på Medicincentrum ger dig möjlighet att kombinera teknik tillsammans med god och säker vård. Du har en viktig roll och ditt arbete bidrar till vårt mål att ge den bästa behandlingen en patient kan få. För att du ska få möjlighet att växa i rollen och ge den bästa vården, vet vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till personlig utveckling. Därför arbetar vi målmedvetet med att främja din personliga och yrkesmässiga utveckling. Framförallt genom vårt kultur- och värdegrundsarbete och där är ett närvarande ledarskap en självklarhet.
Vi söker två ST-läkare inom internmedicin som vill specialisera sig inom lungsjukdomar, gastroenterologi, endokrinologi, njurmedicin eller endast internmedicin.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Under din ST tjänstgöring specialiserar du dig inom internmedicin och du tjänstgör inom klinikens alla enheter såväl slutenvård som öppenvård. Jourverksamhet ingår. Du deltar aktivt i utvecklingen av framtidens vård eftersom Medicincentrum i Umeå har unik kompetens inom högspecialiserad vård.
Vid Medicincentrum får du en spännande och omväxlande tjänst med goda förutsättningar för en bred utbildning. Du deltar i utvecklingsprojekt, kvalitetsarbete och forskning. Under din utbildning följer du ett individuellt studieprogram med handledare i enlighet med fastställda riktlinjer för specialiteten.
Du ser det som en självklarhet att arbeta enligt Medicincentrums värdeord: tillsammans - kunskapsstyrt - tryggt - drivande.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom internmedicin och eventuellt annan vald subspecialitet.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Förutom formell behörighet vill vi att du har god samarbetsförmåga, förmåga att prioritera och har ett gott omdöme.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
