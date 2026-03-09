ST-läkare internmedicin
2026-03-09
Välkommen till medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar.
Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset och omfattar de invärtesmedicinska basspecialiteterna samt reumatologi och neurologi. Klinikens utbildningsuppdrag är stort på läkarsidan då vi förutom egna ST-läkare också utbildar läkarstudenter, AT-läkare, BT-läkare och randande ST-läkare. Därför prioriteras handledarutbildning på kliniken och de flesta av våra specialister har uppdaterade utbildningar. Du som ST-läkare kommer att växa in i rollen som handledare under din ST.
Under din ST kommer du både att vara placerad inom slutenvården men också inom vår omfattande mottagningsverksamhet inom endokrinologi, kardiologi, allergologi, lungmedicin, njurmedicin, hematologi, gastroenterologi, reumatologi och neurologi. En stor del av medicinklinikens arbete är förlagt till akutmottagningen där du som ST-läkare succesivt kommer att ta mer ansvar i våra jourlinjer.
På kliniken finns en god utbildningsmiljö, där du som ST-läkare har god tillgång till handledning, lokala- och klinikövergripande ST-utbildningar samt externa kurser. ST-gruppen har också regelbundna APT med närmsta chef. Som specialist i internmedicin finns goda möjligheter till dubbelspecialisering inom annan invärtesmedicinsk specialitet.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista anställningsdag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett stort internmedicinskt intresse. Du ser fram emot ett varierat arbete med placering dels inom slutenvård, inom vår polikliniska öppenvård samt på akutmottagningen som jour.
Du tycker det är viktigt att bemöta människor på ett bra sätt, du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroende. Du verkar utifrån Region Kalmars värdegrund genom att agera öppet, engagerat och kunnigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset med runt 350 anställda. Här bedrivs specialiserad vård inom samtliga medicinska basspecialiteter. Upptagningsområdet omfattar cirka 160 000 invånare. Sedan 2019 bedrivs formaliserad läkarutbildning på länssjukhuset och inom medicinkliniken. Klinikens läkare utgör basen för all studentutbildning. Regionen anordnar regionala ST-utbildningar för samtliga a-och b-mål.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
