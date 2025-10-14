ST-läkare inom Vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till oss - vi vill utbilda dig till en av framtidens bästa psykiater!
Vill du bli en del av vår ST-läkargrupp som med bred kompetens brinner för psykiatri och har ett intresse av att utveckla såväl professionen, som verksamheten? Då ska du söka dig till oss vid vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg. Vår mottagning är den största psykiatriska mottagningen i Skåne och speglar storstadens mångfald. I vår verksamhet finns Sveriges tredje största psykiatriska akutmottagning där ST-läkare uppbär primärjourslinjen, ett brett basutbud med öppenvårdsmottagningar och slutenvård samt flera subspecialiserade enheter med bland annat bipolärmottagning, enhet för nyinsjuknade i psykos och ätstörningsmottagning.
Inom verksamhetsområdet finns även en av Sveriges största område för beroendemedicin. Malmö Beroendecentrum har utöver tre slutenvårdsavdelningar och flertalet öppenvårdsmottagningar, även en egen akutmottagning dit patienter med svåra symptom till följd av missbruk kan vända sig. Mottagningen har en verksam professor och ett flertal disputerade medarbetare.
Några ord från Anna Lessmark nybliven specialist i Malmö
" Jag är precis färdig specialist i psykiatri, och jag tycker att det blir roligare och mer intressant ju mer jag arbetar med det. Jag kan helt och fullt rekommendera det som specialitet, och väljer du att göra din ST-tjänstgöring i Malmö har du chansen att se ett brett spektrum av patienter. Både när det gäller vilka diagnoser de har och möjligheten att göra delar av din ST-tjänstgöring på en subspecialiserad mottagning, men även när det gäller till exempel kulturell och socioekonomisk bakgrund. Det är ett relativt ungt gäng av specialister i Malmö-Trelleborg, och både dem och ST-läkarna upplevs ha valt sin specialitet utifrån ett genuint intresse av psykiatri och hos många även ett intresse av att utveckla vården vi erbjuder våra patientgrupperPubliceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Tjänsternas upplägg planeras i samråd med verksamhetschef/ ST-chef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i vuxenpsykiatri.
Vi erbjuder dig en högkvalitativ utbildningstjänst med stora möjligheter att utvecklas både som kliniker och forskare. Vi har nyligen skapat en ST-enhet som alla mottagningens ST-läkare tillhör. Detta har bidragit till att vår ST-grupp blivit mer sammanhållen och att kommunikationsvägarna blivit mycket tydligare. Detta har i sin tur lett till att vår ST-grupp trivs och har en god stämning! Vi har en hel del framtidsplaner och om du är nyfiken på att bli en del av vår grupp låt oss mötas för att diskutera dina önskemål och vad vi kan erbjuda dig.
Många av våra ST-läkare engagerar sig i forskning, pedagogik och kvalitetsarbete. Klinisk tjänstgöring under handledning, strukturerade handledarsamtal, kurser och seminarier för att uppnå målbeskrivningen i ST-programmet är en självklarhet. Kompetensutveckling erbjuds även genom regelbunden undervisning på ST-seminarier, klinisk handledning i grupp samt återvändarverksamhet där du ges möjlighet att träffa en och samma patientgrupp och utveckla dina kliniska färdigheter. Vi har en humanistisk och etisk värdegrund som genomsyrar utbildningen, med engagerad studierektor och erfarna specialister som handleder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Genomförd svensk AT eller BT är ett krav för att kunna söka tjänsten. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av vuxen- och/eller barnpsykiatri är detta meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller intresse för forskning.
Du som söker har god kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla både kunskap och göra patienten delaktig i sin vård. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer är planerade att hållas i november 6:e och 7:e. Bevis om läkarexamen och legitimation samt övriga handlingar som du önskar åberopa lämnas vid intervju.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
