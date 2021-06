ST-läkare inom kirurgi - Region Uppsala - Läkarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala2021-06-29Verksamhetsområde kirurgiMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetVi har ca 400 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. Vi utreder och behandlar patienter inom samtliga kirurgiska sub-specialiteter uppdelat i sektionerna: akut- och traumakirurgi, bröstkirurgi, endokrinkirurgi, esofagus-och ventrikelkirurgi, kolorektalkirurgi, kärlkirurgi, lever-och pankreaskirurgi, samt transplantationskirurgi. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.Ditt uppdragSom ST-läkare kommer du att genomföra din ST-tjänst för att bli specialistkompetent inom kirurgi. Du kommer att randa dig på olika sektioner inom VO kirurgi samt vissa andra VO:n inom Akademiska sjukhuset i enlighet med den ST-utbildningsplan som upprättas i samband med att du tillträder tjänsten. En del av din tjänst kan bli förlagd till Enköpingslasarett för kortvårdskirurgisk utbildning.2021-06-29Vi söker en legitimerad läkare med viss erfarenhet inom kirurgi där ett intresse för det kirurgiska yrket påvisas. ATLS kurs är meriterande. Ett forskningsintresse är viktigt då man söker en tjänst på ett universitetssjukhus. Vi ser gärna att du är en teamspelare som funkar väl med kollegor samt övriga personalkategorier.Vi erbjuderTillsvidareanställning 100 %. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår. Tillträde efter överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?ST studierektor och ST Chef Peter Cashin 018-617 43 04Verksamhetschef Bengt Isaksson nås via växeln 018-611 00 00Facklig representant för UAL Janniz Jönsson nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde Enligt ök. -Sista dag att ansöka är 2021-08-15REGION UPPSALA5835868