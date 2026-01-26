ST-läkare inom Kardiologi
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-01-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Välkommen till Hjärt- och akutmedicinkliniken i Karlstad och till en erfaren och välbemannad läkargrupp.
Hjärt- och akutmedicinkliniken bedriver hjärt- och akutmedicinsk vård motsvarande länsdelsnivå och specialiserad hjärtsjukvård för hela länet. Här utreds alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare i kardiologi deltar du i verksamhetens alla delar. Detta omfattar tjänstgöring på hjärtavdelning, hjärtmottagning, dagvård och medicinsk akutvårdsavdelning samt senare även deltagande i hjärtjoursverksamheten och kliniska studier. Tjänstgöring på akutmottagningens medicinsektion ingår dessutom. ST-plan med randtjänstgöring på universitetsklinik utformas i samråd med handledare, studierektor och verksamhetschef.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har ett stort intresse för kardiologi. Du ska ha svensk läkarlegitimation och goda kunskaper i det svenska språket. Vi ser gärna att du har ekokardiografisk kompetens, men det är inget krav.
Du ska vara flexibel och ha lätt för att samarbeta med kollegor i alla yrkeskategorier. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och står längst fram och tar ansvar samt initiativ när det hettar till. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hjärt- och akutmedicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Maria Ädling, verksamhetschef 010-8391320 Jobbnummer
9705746