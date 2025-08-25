ST-läkare i oftalmologi
Är du legitimerad läkare och intresserad av ögonområdet? Vi söker ST-läkare till S:t Eriks Ögonsjukhus.
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst.

Om tjänsten
Tjänsten omfattar fem års ST-utbildning i oftalmologi. Vi erbjuder dig en arbetsplats med omväxlande arbetsuppgifter och lärande tillsammans med kollegor som har hög kompetens och ögat i fokus. På S:t Eriks Ögonsjukhus har vi cirka 30 ST-läkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare samt har gjort svensk AT/BT eller motsvarande enligt socialstyrelsens regler om specialisttjänstgöring. Du är nybörjare inom oftalmologi eller har ett par års erfarenhet på en ST-utbildning från annan ögonklinik. Det är meriterande med läkarerfarenhet från annan specialitet och/eller forskningserfarenhet. Du behärskar svenska i tal och skrift motsvarande C1-nivå.Dina personliga egenskaper
Du är trygg, gillar ett högt tempo, har självinsikt och ett ödmjukt förhållningssätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du empatisk och har lätt för att samarbeta. Du är strukturerad i ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar provanställning i sex månader för denna tjänst.
Tillträde 19 januari 2026.
Vi genomför registerkontroll i samband med anställning.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
