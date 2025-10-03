ST-läkare i Allergologi
Här får du chansen att bli en del av landets ledande enhet inom allergologi.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där du får möta patienter med svåra allergisjukdomar och samtidigt utvecklas inom forskning, undervisning och avancerad behandling!
Du erbjuds
både specialiserad och högspecialiserad vård inom lungmedicin och allergologi. Vi bedriver forskning och undervisning av hög kvalitet med internationell prägel. Verksamheten är förlagd till både Huddinge och Solna.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Allergimottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset är landets största enhet för utredning och behandling av allergisjukdomar samt svår astma. Här möter du patienter med svår astma, anafylaxi, mastcellssjukdomar, samt allvarliga allergiska reaktioner mot insektsgift, födoämnen och läkemedel.
Inom vår ME arbetar 19 specialister inom lung- och/eller allergisjukdomar, samt 10 ST-läkare - varav två inom allergologi.
Vi är ett referenscenter inom Region Stockholm för patienter med svåra allergier mot insektsgift, förhöjda tryptasvärden samt läkemedelsöverkänslighet. För handläggning av komplicerade läkemedelsreaktioner finns en etablerad multidisciplinär mottagning med närvaro av klinisk farmakolog.
Inom ramen för Svår Astma Centrum har vi Sveriges största kohort av patienter som behandlas med biologiska läkemedel. Vi har även etablerat ett Anafylaxi-Mastocytos Centrum för utredning och behandling av patienter med komplexa mastcellssjukdomar.
Utöver vår högspecialiserade allergologiska verksamhet bedriver vi omfattande allergen immunterapi, vilket gör oss till den största enheten inom detta område i Region Stockholm.
Du får arbeta i en kreativ och akademisk miljö med goda möjligheter till forskning, undervisning och internationella samarbeten.
Vi söker dig som
är flexibel, utvecklingsinriktad och har ett genuint intresse för allergologi, undervisning och forskning. Personlig lämplighet kommer att beaktas. KvalifikationerKvalifikationer
Allergologi är numera en tilläggsspecialitet, för att kunna söka tjänsten Du bör vara redan specialist till en av dem grundspecialiteterna, för mer info v.g. följ den här länken till Svenska Föreningen för Allergologi.
Observera att BT inte är en integrerad del av denna ST. Du som söker måste genomgått AT eller BT för att vara behörig sökande.
Meriterande:
Specialist i internmedicin eller lungmedicin
Erfarenhet från arbete i allergimottagning
Intresse för forskning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonsens publiceringstid.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/ Ersättning
