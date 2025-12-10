ST-läkare i Akutsjukvård till Akutmottagningen
Är du nyfiken på tvärprofessionell akutsjukvård och vill bidra till utbildning, forskning och utveckling? Vi söker nu en ST-läkare som vill vara med och forma framtidens akutsjukvård.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjlighet att arbeta i en förändringsdriven och lärande miljö
ett nära tvärprofessionellt samarbete på två siter, Huddinge och Solna
en arbetsplats med gott kollegialt stöd och universitetsuppdrag inom vård, forskning och utbildning
erfarenhet från både en av Sveriges största akutmottagningar och en högspecialiserad intensivakut
kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som ST-läkare i akutsjukvård hos oss får du arbeta i en förändringsdriven och tvärprofessionell verksamhet där vi tillsammans tar hand om den akut sjuka patienten. Tjänstgöringen förläggs främst på akutmottagningarna i Huddinge och Solna, där du arbetar nära erfarna akutläkare och ingår i team med specialistläkare, sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner. Tillsammans med handledare och ST-studierektor upprättas en individuell utbildningsplan som inkluderar sidoplaceringar och kurser enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för akutsjukvård. Du utgår från Huddinge som bas och har en planerad rotation till Solna omfattande cirka 15 % av din tjänst.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
arbeta patientnära i tvärprofessionella team på akutmottagningen
bedöma, prioritera och behandla akuta och oselekterade patientflöden
tjänstgöra inom två sektioner: kritiskt sjuka samt övriga akuta patienter
delta i sidotjänstgöringar inom utvalda enheter
medverka i utbildningsinsatser, handledning och fortbildning
arbeta utifrån en individuell utbildningsplan framtagen med chef och studierektor.
Vi söker dig som
tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt
är lugn, kontrollerad och fokuserad även i pressade situationer
behåller ett realistiskt perspektiv och prioriterar rätt saker
är en lyhörd och tydlig kommunikatör
hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt
uppvisar gott omdöme och gör korrekta avvägningar och prioriteringar.
Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk läkarlegitimation efter AT eller BT
Observera att BT inte är en integrerad del av denna ST. Du som söker måste genomgått AT eller BT för att vara behörig sökande.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete på akutmottagning
Särskilt intresse för akutsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonsens publiceringstid.
Observera att annonseringsperioden sträcker sig över julhelg och ledighet och att det därför kan komma att dröja något längre än vanligt innan vi återkopplar.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/ Ersättning
