ST-läkare i akutsjukvård, Kungälvs sjukhus
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2026-07-24
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi söker läkare som kan vara med och bygga vår verksamhet i Kungälv!
Akutsjukvård i Kungälv
Kungälvs sjukhus är ett mindre sjukhus strax norr om Göteborg som betjänar runt 125 000 invånare, till stora delar från mindre kustsamhällen, och tar emot ca 32 000 patienter från 16 års ålder per år inom internmedicin, kirurgi, ortopedi och trauma.
Akutläkare i Kungälv
Akutläkarsatsningen började hösten 2017 och vi har hösten 2026 sju specialistläkare och 13 ST-läkare i akutsjukvård som arbetar hos oss.
Som ST-läkare följer vi SWESEM:s utbildningsplan för akutsjukvård och internutbildning bedrivs i samarbete med Göteborgsregionens övriga sjukhus inklusive SÄS. Det innebär att ungefär hälften av ST-tjänsten utgörs av randningar, kurser, arbeten vilka sker både lokalt och regionalt.
Som specialist har man stora möjligheter att få förändra och bygga upp verksamheten och delta i vidareutbildning.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår huvudsakligen tjänstgöring på akutmottagningen, dag-, kvälls- och nattetid. Tid för administration utbildning schemaläggs och hållbar arbetsmiljö är ett huvudfokus.
Som specialist ingår handledning av ST-läkare i ditt arbete. Du förutsätts också vara med och bidra till utvecklingen av arbetssättet för akutläkargruppen.
Sedan våren 2026 har vi startat upp ett mobilt akutläkarteam (MALT) vilken bemannas av specialist i akutsjukvård. MALT erbjuder patientcentrerad akutsjukvård i hemmet för patienter som gagnas av att undvika sjukhusvistelser.
Du ska inneha svensk läkarlegitimation och ha arbetslivserfarenhet inom svensk slutenvård.
Vi söker även dig som vill börja en ST i akutsjukvård och bli specialist för att få möjlighet att jobba tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
424 65 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutsjukvård, Kungälvs sjukhus Kontakt
läkarchef
Xuyian Kenez xuyian.kenez@vgregion.se 0303-98099 Jobbnummer
10010912