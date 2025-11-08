ST-läkare i Akutsjukvård, Akutkliniken Umeå
Region Västerbotten, Akutklinik Umeå
2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi läkare inom akutsjukvård och närliggande specialiteter, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar dygnet runt, året om och tar mot ca 46 000 patienter per år.
Akutläkarverksamheten vid Norrlands universitetssjukhus har funnits sedan 2004 och kommer med dig inräknad under 2026 att utgöras av närmare 45 anställda läkare, fördelade mellan ST-läkare och specialistläkare i akutsjukvård plus ett mindre antal underläkare.
Arbetet på akutmottagningen är kvalificerat och kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga. På akutmottagningen utvecklar vi arbetssätt, patientomhändertagande och patientflöden tillsammans med övriga verksamheter inom och utanför sjukhuset och du får som medarbetare vara aktiv i de förbättringsprojekt vi genomför.
Vi arbetar 3-skift och har en arbetstidsmodell med önskeschema och förkortad veckoarbetstid vilket ger god tid för återhämtning.
Vi söker nu legitimerad läkare till vår ST-tjänst!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetet vid akutmottagningen innebär ett mycket varierande arbete som kräver både bred och hög kompetens. Du kan ett arbetspass känna att du vet och behärskar det mesta du möter medan du under nästa behöver och förväntas kunna ta viktiga beslut på ett mindre omfattande underlag. Du medverkar aktivt till att vidareutveckla klinikens verksamhet och kommer att samarbeta med många olika yrkeskategorier och andra verksamheter.
Då vi är ett universitetssjukhus ingår klinisk handledning och undervisning av studenter, AT-läkare och ST-läkare i uppdraget. Jourtjänstgöring ingår i tjänsten.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
I din utbildning till specialist i akutsjukvård ingår sidotjänstgöring inom andra verksamheter, främst på NUS. Tjänstgöring vid andra sjukhus i och utanför Västerbotten kan komma ifråga.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom akutsjukvård.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Förutom formell behörighet skall sökande ha gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga, förmåga att leda och entusiasmera medarbetare samt kunna ta egna initiativ. Väl vitsordad tjänstgöring på akutmottagning, intresse för forskning i och utveckling av akutsjukvård och erfarenhet av prehospital vård ser vi som meriterande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Region Västerbotten, Akutklinik Umeå
Läkarchef
Ingela Lundström ingela.lundstrom@regionvasterbotten.se 0761367521
