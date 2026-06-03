ST-läkare Handkirurgi
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2026-06-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning
Vi erbjuder dig en innehållsrik ST-utbildning inom handkirurgi, med alla subspecialiteter närvarande. Du kommer att få en bred och gedigen utbildning samt goda möjligheter till en framtida akademisk utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du i samband med att du startar din tjänstgöringen övergripande handledare, ett utbildningsprogram som följs upp med regelbundenhet samt övergripande och verksamhetsspecifik introduktion. Kvalifikationer
Vi söker dig som är läkare och har erhållit svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen och kan påbörja specialisttjänstgöring. För denna tjänst krävs att du har förmåga att kommunicera väl på svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar mycket aktivt med forskning, utveckling och utbildning och vi ser därför att du som börjar som ST-läkare hos oss har ett tydligt intresse för dessa områden.
Vi söker dig som har patienten i fokus, är ansvarstagande och trygg i dig själv. Du är bra på att se helheten och ser din roll i den verksamhet där du tjänstgör och aktivt bidrar på ett positivt sätt.
Du trivs i team, samarbetar väl och bemöter andra med omtanke och respekt. Stor vikt kommer att läggas vid relevant tidigare arbetserfarenhet samt personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 20 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Handkirurgi, Läkare handkirurgi Kontakt
Sektionschef
Dag Vikingsson dag.vikingsson@vgregion.se 031-3423137 Jobbnummer
9944636