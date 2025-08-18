ST-läkare Gynekologi/Obstetrik
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Det här blir din nya arbetsplats
Kvinnoklinikens öppen-och slutenvård finns samlad på NÄL i Trollhättan.
Kvinnoklinikens slutenvård består av förlossningsavdelning med antenatalvård, BB-avdelning och gynekologisk avdelning med inkluderad onkologisk vård. Avdelningarna är samlade i gemensamma lokaler och har ett nära samarbete. Kliniken består även av flera mottagningar som gynekologisk mottagning, onkologisk gynekologimottagning samt mottagning för gravida och nyförlösta (MGN). Vår förlossningsavdelning är en av Sveriges största och har cirka 3000 förlossningar per år och nära samarbete med neonatalvård som erbjuder intensivvård från graviditetsvecka 28.
Inom vår mottagning för gravida och nyförlösta inryms vår öppenvårdsenhet med bland annat fosterdiagnostik, tidiga-, och rutinultraljud, intercurrenta sjukdomar samt specialistmödravård för kvinnor med diabetes eller andra medicinska behov. Inom denna mottagning finns även antenatalmottagning, BB-mottagning, amningsmottagning och Auroramottagning. Vi har även gynekologisk öppenvård på vår gynekologimottagning
Läkargruppen består av totalt 30 över/specialist/ST läkare. Gruppen har det medicinska ansvaret och arbetar strukturerat för att höja kvaliteten på den vård Kvinnokliniken levererar så att patienter och närstående kan känna sig trygga. Bland annat läggs stort fokus på patientsäkerhet genom att förebygga vårdskador.
Trots, eller kanske snarare på grund av det viktiga uppdraget, råder en hög och energirik stämning i gruppen. Vi har god sammanhållning, är stolta över vårt jobb och ställer upp för varandra.
Vi har två sjukhusbundna jourhavande.
Ditt uppdrag och din roll
Vi söker en ST-läkare i gynekologi/obstetrik. Tjänsten är i första hand en utbildningstjänst och följer SFOGs riktlinjer. Möjlighet för forsknings- och utvecklingsarbete finns. NU-sjukvården har egen FOUenhet.
Det här har du med dig till oss
Du som söker tjänsten är legitimerad läkare med svensk behörighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
