ST-läkare Geriatrik, Geriatriskt centrum, Umeå
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå i Umeå
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.
Nu söker vi en ST-läkare till vårt team vid Geriatriskt centrum, Umeå - Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer att jobba inom både öppen- och slutenvård. Handledning till läkarstudenter är en naturlig del av ditt arbete. Jourtjänstgöringen utgörs av beredskap i hemmet.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom geriatrik.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i en miljö med varierande arbetsuppgifter. Du är lösningsorienterad och driftig, att arbeta självständigt och engagerat är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde vid din samarbets- och initiativförmåga samt flexibilitet och noggrannhet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Geriatriskt centrum Umeå Kontakt
Medicinsk chef
Anna Hollander anna.hollander@regionvasterbotten.se 090-785 87 28 Jobbnummer
9595071