ST-läkare Doktor.se Geria City

2026-03-20
Vill du arbeta i en modern och växande vårdcentral med patienten i fokus? Nu söker vi en engagerad och driven ST-läkare som vill utvecklas tillsammans med oss på Geria City Vårdcentral.
Om tjänsten Som ST-läkare hos oss får du en bred och varierad klinisk vardag där du arbetar med patienter i alla åldrar. Du får möjlighet att utvecklas inom primärvårdens hela spektrum med stöd av erfarna kollegor och handledare. Vi erbjuder en strukturerad utbildningsplan och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om rollen I rollen som ST-läkare får du arbeta brett med olika patientgrupper. Du ingår i det stora teamet men får under handledning arbeta självständigt och följa dina egna patienter i det mindre teamet. Hos oss får du möjlighet att använda dina kunskaper samt utvecklas inom din profession.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Läkarmottagning-Självständigt och i team ta hand om patienter på mottagningen
Äldrevård
Barnhälsovård
Jourmottagning
Samverka med övriga yrkeskategorier inom vårdcentralen
Medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete
Bra handledarskap och tillgänglighet till kollegor är vårt fokus. Du ska som ST-läkare aldrig känna dig ensam i dina beslut och öppet konsultationsklimat har mycket stor vikt hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken och vill utvecklas medicinsk och i din yrkesroll. Vi tror att du är en flexibel person och engagerad i ditt arbete som läkare. Vi vill ha dig som sätter dina patienter i fokus och värdesätter samarbete med övriga kollegor. Övriga kvalifikationer för tjänsten är:
Läkarlegitimation
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet inom primärvård
Engagemang för patientnära arbete och kontinuitet
Vi erbjuder dig Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, vi har kompetenta, erfarna kollegor och du blir en del av en växande vår koncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Individanpassad ST-utbildning med erfaren handledare
Ett gott arbetsklimat med fokus på samarbete och trivsel
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100 %) med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.se Geria City vårdcentral, Tunnbindaregatan 8 A 602 23 Norrköping
Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
603 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9810064