ST-läkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Lycksele
2025-08-18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten finns kompetens utifrån många professioner och vi arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utveckling av verksamheten. Vi har också ett nära samarbete med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom hälso- och sjukvården för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Vill du veta mer om oss? Vi finns på instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/
Nu söker Barn- och ungdomspsykiatrin i Lycksele, Västerbotten, en ST-läkare på en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss kommer du att arbeta med vård och behandling av barn och ungdomar som kräver specialiserad barnpsykiatrisk vård. Viktiga kliniska områden är ätstörningar, ångest, depression, ADHD/autism, trauma, tvångssyndrom, psykoser och könsdysfori. Uppdraget innebär både självständigt arbete med patienter och deras familjer samt arbete tillsammans med andra yrkeskategorier vid utredning, diagnostik och behandling. Som ST-läkare tjänstgör du som läkare under regelbunden handledning. På BUP i Västerbotten kommer du att bli en del av en samlad läkargrupp som träffas regelbundet.
Dag-, kvälls-, och nattjour ingår i rollen som ST-läkare. Förutom klinisk tjänstgöring innehåller ST-utbildningen även grundläggande psykoterapiutbildning, ett vetenskapligt arbete, kvalitetsarbete och teoretiska moment såsom deltagande i seminarieverksamhet, självstudier och externa kursdagar. Alla moment inom ST-utbildningen dokumenteras av ST-läkaren. Vi är mån om din kompetensutveckling och har detaljerade riktlinjer för kvalitetssäkring av ST där bland annat ansvarsområden och arbetsuppgifter tydligt framgår. Vi följer Socialstyrelsens och regionens styrande dokument kring ST. Resor mellan klinikens orter kommer att förekomma.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar ST-läkaren även i en så kallad LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom barn- och ungdomspsykiatri.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Du ser värdet av god kommunikation och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter. Vi tror att du är självgående och tar stort ansvar över uppgiften. Då variationen av arbetsuppgifter och arbetstempo kan variera stort behöver du ha förmåga att snabbt ändra fokus och prioritera. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
