ST-läkare barn- och ungdomspsykiatri
2025-09-24
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en mångfacetterad verksamhet. Forskning och undervisning är integrerade delar av verksamheten och det pågår en mycket patientnära psykiatrisk forskning som bedrivs av flera yrkesgrupper. Verksamheten Barn- och ungdomspsykiatri svarar för specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till personer i åldrarna 0 - 18 år i Uppsala län med öppenvårdsmottagningar för närvarande i Uppsala och Enköping. Vår akutavdelning, akutmottagning och ätstörningsmottagning är belägna på Akademiska sjukhuset i Psykiatrins hus.
Ditt uppdrag
Du kommer att tjänstgöra inom Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, akutmottagning och akutavdelning samt inom olika enheter för att uppnå kompetensmål enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Utbildningar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och Psykoterapiutbildning med inriktning KBT.
Primärjourtjänstgöring ingår i tjänsten och är gemensam för barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen och vuxenpsykiatriska akutmottagningen.
Vi söker dig som är legitimerad läkare (legitimation bifogas i ansökan). För att vara behörig sökande krävs svensk läkarlegitimation. Kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri och/eller vuxenpsykiatri och intresse/erfarenhet av forskning och/eller undervisning är detta meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Innan tillsättning begärs utdrag från Misstanke- och belastningsregistret. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetsadministratör Anne Bornebrink, 018-611 22 21, anne.bornebrink@akademiska.se
ST-läkarchef Svetlana Ushakova, 018-611 86 51, svetlana.ushakova@akademiska.se
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
