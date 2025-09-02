ST-läkare anestesi och intensivvård
2025-09-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
AnOpIVA
Verksamheten inom AnOpIVA har stor klinisk bredd och omfattar patienter i alla åldrar.
Årligen utförs cirka 4000 operationer inom allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, obstetrik och ÖNH samt cirka 1500 konsultativa åtgärder. Intensivvårdsavdelningen har fem platser där vi bedriver allmän intensivvård, intermediärvård samt vård av postoperativa patienter med sviktande vitala funktioner och behov av intensivvårdsresurser. Vi är idag totalt 15 fast anställda läkare. Verksamheten präglas av teamarbete och nära samarbete med andra kliniker och därför är god arbetsmiljö högt på agendan.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Arbetet som anestesiolog är mycket varierande då vi får hantera det mesta, från stort till smått. Vi stödjer varandra och arbetar aktivt för att utveckla vår kompetens.
Vi erbjuder dig en utbildningstjänst som blivande specialistläkare inom anestesi- och intensivvård.
Tjänstgöringens innehåll och längd planeras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, läkarens specialiseringstjänstgöring och i samråd med handledare, studierektor och verksamhetschef. ST-läkaren deltar i jourarbete. I tjänsten ingår cirka 1,5 års randningstid inom Stockholmsområdet, deltagande i det regionala ST-föreläsningsprogrammet, SK-kurser och sidoutbildningar i specialanestesi.
Vem är du?
Läkarlegitimation krävs, men vi ser gärna att även AT-läkare i slutet av sin AT-tjänstgöring söker. Vi ser gärna att du redan bor, eller har arbetat på Gotland och har du viss erfarenhet inom specialiteten så är det meriterande. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och referenser.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
