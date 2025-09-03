ST-läkare Allmänmedicin, Närvården Hemdal
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-09-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi ny medarbetare till vår ST-grupp. Är du legitimerad läkare och söker ST-tjänst med intresse för allmänmedicin? Då ska du söka tjänst hos oss och kanske är det just du som blir vår nya kollega! Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Att bli specialist i allmänmedicin handlar om att bemöta och behandla alla typer av patienter från ung till gammal. En utmaning som kräver både hög kompetens och erfarenhet. Arbetet bygger på bra och långsiktiga relationer med patienter vilket är värdefullt och bidrar till att skapa en trygg och säker vård.
Närvårdens vårdcentraler har ett uttalat utbildningsfokus och som underläkare ST i allmänmedicin får du en tydlig utbildningsplan efter ditt behov. Fortlöpande handledning både på vårdcentral och under din placering på olika kliniker ger det stöd som behövs för att du ska känna trygghet och att växa i rollen.
Vi ställer krav på god samverkan både internt och externt samt flexibilitet. I dina arbetsuppgifter ingår både planerad mottagning och akutflödesmottagning. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på enheten och förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Hemdal är en väl inarbetad och relativt stor vårdcentral i Västerås, lokaliserad vid ingång 19 på sjukhusområdet. I direkt anslutning till vårdcentralen finns personalparkering. Vi ansvarar för drygt 13 000 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, rehabiliteringsenhet med fysioterapeuter och arbetsterapeut samt psykosocialt team med kurator, psykolog och sjuksköterska. Vårdcentralen har också ett särskilt uppdrag som beredskapsvårdcentral vid extraordinära händelser i samhället, även jourtid.
Vårdcentralen satsar på att våga och kliver gärna in i nya sätt att tänka för att anpassa vården. Vi vill utvecklas och det finns stora möjligheter att vara med och påverka.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Hemdal och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd legitimation som läkare från Socialstyrelsen. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift och du har gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Du har en personlig mognad som innebär att du är stabil och trygg i din profession och ser människan du möter ur dennes perspektiv med en empatisk känsla. Du ska ha lätt för att anpassa dig till nya omständigheter då allt kan hända på en vårdcentral. Medarbetarna på vårdcentralen arbetar nära tillsammans och din goda förmåga att samarbeta och kommunicera med andra uppskattas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamheschef
Petra Elmqvist Melin petra.elmqvist.melin@regionvastmanland.se 021-17 47 62 Jobbnummer
9489896