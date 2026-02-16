ST-läkare allmänmedicin
2026-02-16
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vårdcentralen Wisby Söder
På vårdcentralen Wisby Söder på Gotland arbetar vi aktivt med att utveckla God och Nära vård.
Innovation, samarbete och hållbar arbetsmiljö är centrala delar i vårt arbetssätt. Region Gotland har antagit en handlingsplan med riktvärde 1100 listade patienter per läkare, och från 2026 kommer alla våra listor vara viktade mot 1100. Allt för att skapa bättre förutsättningar för både patienter och medarbetare.
Vi söker nu två legitimerade läkare som brinner för primärvård och vill utvecklas till specialist i allmänmedicin genom att göra sin specialisttjänstgöring, ST, hos oss på Wisby Söder.
Vårdcentralen har närmare 15 000 listade patienter och omkring 40 medarbetare. Här bedrivs ett aktivt förbättringsarbete med fokus på effektiva arbetssätt, fasta kontakter, personcentrerad vård, och en hållbar arbetsmiljö. Här får du från början möjlighet att jobba med egen lista, med egen telefontid, men också driva utvecklingen framåt i den allmänmedicinska riktningen på ett innovativt och konstruktivt sätt.
Vi värnar om utbildningen för våra ST-läkare och senaste SPUR-granskningen visar att vi håller hög kvalitet i vårt utbildningskoncept.

Arbetsuppgifter
Som ST-läkare på Wisby Söder och i Region Gotland lägger vi tillsammans med dig, verksamheten och studierektor upp en gemensam individuell plan för ditt arbete samt handledning på vårdcentralen såväl som dina sidoutbildningar och obligatoriska kurser enligt Socialstyrelsens målbeskrivning.
Vi arbetar i kontinuitetsteam med hög grad av individanpassade kalendrar och med regelbunden handledningstid samt utbildningstid både kopplat till ST men även till verksamheten som sådan. Du kommer att ansvara för en anpassad patientlista, beroende på hur långt du har kommit i din utbildning och utveckling. Vi strävar efter en effektiv struktur där vi tar hand om våra patienter utifrån medicinska prioriteringar.
Som ST-läkare har du regelbunden avsatt handledningstid med din utsedda handledare men alla medarbetare på vårdcentralen har ett handledande uppdrag när det behövs. Du kommer att ha avsatt tid för egna studier samt delta vid ST-läkarnas utbildningsträffar men även förstås vara en del i gänget på vårdcentralen och delta i de utbildningar och möten som finns där.
Vem är du?
Vi söker dig som är på väg att bli eller som redan är legitimerad läkare och intresserad av ST i allmänmedicin. Ansvarskänsla, flexibilitet och ett aktivt kunskapssökande samt intresse för att arbeta i team med andra specialister och yrkesgrupper är viktiga grundförutsättningar för arbetet.
Språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala är ett krav, liksom erfarenhet av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Körkort är ett krav då det ingår jourverksamhet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av arbete inom allmänmedicin är meriterande.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret och legitimation är ett krav att uppvisa innan tjänst kan påbörjas.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.

Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vårdcentralen Wisby Söder Kontakt
