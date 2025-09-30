ST-läkare Allmänmedicin
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Närhälsan Fristad vårdcentral ligger cirka 1 mil från Borås med ett upptagningsområde på cirka 7800 invånare.
Här arbetar vi i väl fungerande team med 35 medarbetare på en trivsam arbetsplats på landsbygden. De flesta av våra specialistläkare i allmänmedicin har först gjort sin ST hos oss och därefter valt att stanna på vårdcentralen. Vi anser att utveckling samt utbildning är viktigt och har även utvecklat en ny modell för att introducera läkare från EU. Arbetsmodellen har blivit en förebild för läkarintroduktionen i Västra Götalandsregionen.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med mottagningsarbete. Handledning tillgodoses av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete med patienten där din och dina arbetskamraters arbetsmiljö är i fokus är det här arbetet för dig.
Du kommer att ha avsatt tid för att delta i de seminarium som erbjuds alternativt tid till egna studier och du deltar även i vårdcentralens och läkargruppens möten. Din individuella studieplan upprättas tillsammans med din handledare och studierektor.
Om dig
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Du har stort intresse för området allmänmedicin. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
