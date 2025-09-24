ST-läkare Allmänmedicin
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Skövde Visa alla läkarjobb i Skövde
2025-09-24
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Närhälsan Norrmalm vårdcentral är en av Västra Götalandsregionens offentliga vårdcentraler centralt belägen i Skövde.
I dagsläget har vi cirka 13 400 listade invånare. Vi är en enhet som brinner för utbildning och utveckling. Vår bemanning är stabil med erfarna och kompetenta medarbetare, hos oss blir du en av cirka 50 medarbetare. Vi är flera Distriktsläkare och distriktsläkare och ST-läkare och nu söker vi ytterligare en ST-läkare .
Vi lägger stor vikt vid utbildning och forskning. Hos oss erbjuds du utbildning i en positiv arbetsmiljö i ett team med engagerade och erfarna medarbetare. Genom ett gott teamarbete arbetar vi för att ge god service till våra patienter.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar självständigt och omväxlande med både akut och planerat mottagningsarbete. Handledning tillgodoses ett tillfälle i veckan av erfaren specialist, som ger dig stöd och kunskapsutbyte. Du kommer även att ha avsatt tid för att delta i de seminarium som erbjuds alternativt tid till egna studier och du deltar även i vårdcentralens och läkargruppens möten. Din individuella studieplan upprättas tillsammans med din handledare och studierektor
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin samt har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är lyhörd och har ett gott bemötande eftersom du i arbetet träffar många olika patienter på vårdcentralen. Du arbetar självständigt och är trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du bidrar med engagemang och initiativ till verksamhetens utveckling. Du trivs med teamarbete och samarbetar gärna med kollegor och samarbetsparter för att tillsammans skapa en vårdmiljö präglad av kvalitet, tillit och omtanke.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
För dig som utbildat dig till läkare utomlands och inte gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, omfattas av de nya bestämmelserna gällande Bastjänstgöring från 1 juli 2021. Bastjänstgöring för läkare (BT) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8). Det innebär att du behöver göra BT innan eller som inledande del av din ST.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Norrmalm vårdcentral Kontakt
Carina Wallin, Vårdcentralchef 070-5771874 Jobbnummer
9523509