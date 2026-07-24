ST-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Vetlanda Visa alla läkarjobb i Vetlanda
2026-07-24
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Bra Liv Vetlanda Vårdcentral
Vill du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Vetlanda vårdcentral? Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Rollen som ST- läkare
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en tidsbegränsad visstidsanställning inledningsvis bli aktuell med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om du gjort AT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST.
RJL har ett koncept för BT som gynnar både dig som medarbetare och arbetsplatsen. Läs mer om vår struktur för BT och ST på: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/
Din blivande arbetsplats
Vi söker ST-läkare i allmänmedicin till Bra Liv Vetlanda vårdcentral. Här arbetar 6 specialister i allmänmedicin,1 geriatriker, 3 ST-läkare, 2 AT-läkare samt studenter.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete på distriktsläkarmottagningen. Som ST-läkare anställs du tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Sysselsättningsgraden kan diskuteras enligt dina önskemål.
Vi söker dig som:
• Har svensk läkarlegitimation samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1-nivå)
• Har körkort
• Kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en god arbetsmiljö
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder:
• Bra schema och studietid
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Omväxlande och stimulerande arbete i en god lärandemiljö
• Ett väldefinierat uppdrag med egen patientlista där du kan jobba med hög kontinuitet
• En trevlig och kompetent personalgrupp med bra stämning och god arbetsmiljö
• Individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Vårdcentralerna Bra Livs övriga läkare
• Förmånliga anställningsvillkor
Som ST-läkare sker din ST-planering i samverkan mellan dig, handledare, chef och studierektor. Hos oss får du kontinuerlig handledning av erfarna distriktsläkare. ST-läkarna inom sjukvårdsområdet träffas regelbundet tillsammans med studierektor. Vi är mycket stolta över vårt ST-program.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsten kontakta verksamhetschef Ellica Thorman,
telefon 010-243 20 05. Rekryterande chef Ellica är frånvarande på semester under perioden v.30-32 men är anträffbar övrig tid. Under verksamhetschefs frånvaro, vänligen kontakta Svetlana, distriktsläkare på 010-2432047.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 augusti, urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vill du anta utmaningen att utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B479/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10010453