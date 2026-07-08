ST-läkare
Praktikertjänst Aktiebolag / Läkarjobb / Strömstad Visa alla läkarjobb i Strömstad
2026-07-08
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Praktikertjänst Vårdcentralen Bohuslinden bedriver en bred allmänmedicinsk verksamhet och mottagningen ligger precis intill havet med Strömstads skärgård som utsikt.
Här arbetar 32 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer och läkare. Vi strävar efter ett bra teamarbete för att tillvarata var och ens kompetens samt för att arbeta så resurseffektivt som möjligt. Vi eftersträvar ett öppet och positivt klimat bland kollegorna oavsett yrkeskategori.
Vårdcentralen servar cirka 9000 patienter och arbetsplatsen präglas av korta beslutsvägar.
Vi arbetar i journalsystemet J4.
Som ST-läkare hos oss får du möjlighet att utvecklas inom hela det allmänmedicinska spektrat. Du kommer att möta en stor variation av patienter med handledning av kunniga specialistläkare och ett tätt samarbete med erfarna sjuksköterskor och andra professioner.
I vårt uppdrag ingår, förutom akut och planerad mottagning, medverkan i den kommunala hemsjukvården och särskilda boenden samt BVC som är en del av vår familjecentral. Vi ser gärna att man deltar i vår gemensamma jourcentralsverksamhet för norra Bohuslän, som ligger i Tanumshede, men detta är inget krav.
Under din ST har du en egen patientlista som är anpassad för din arbetsgrad och tjänstgöringstid som ST-läkare. Vi följer Socialstyrelsens och SFAMS riktlinjer om ca 500 patienter år 1 under ST med mål om ca 900 listade vid slutet av ST.
Dröj inte med din ansökan, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: camilla.stenbraten@ptj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419)
Uddevallavägen 3 (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Bohuslinden Kontakt
Enhetschef
Camilla Stenbråten camilla.stenbraten@ptj.se Jobbnummer
9997308