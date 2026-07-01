ST-läkare
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Linköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Capio Vårdcentral Berga har drygt 12 800 listade patienter. Berga är ett spännande område att arbeta i med patienter i alla åldrar, äldreboenden, många barnfamiljer och många utrikesfödda. Vi är cirka 60 anställda personer som arbetar tillsammans för patienternas bästa. Utöver yrkesspecifika möten har vi dagligen gemensamma möten och ett nära samarbete med hemsjukvården. I nuläget har vi etablerade team kring diabetes, astma/KOL, BVC, inkontinens, bensår och psykosociala besvär. Vårdcentralen erbjuder även sexualrådgivning, hjälp med tobaksavvänjning, rehabkoordinator och fysioterapeut samt äldremottagning.
I mitten av december 2019 öppnade vi, i nybyggda lokaler, ytterligare en vårdcentral i Linköping, Vasastaden. Det är en enhet med cirka 5 500 listade. Vi bedriver ett tätt samarbete mellan Berga och Vasastaden genom kontinuerligt förbättringsarbete, flexibilitet och utbyte av personal när det behövs.
Capio bedriver ytterligare en vårdcentral i Johannelund i Linköping. Capio ägs ytterst av Ramsey vilket är ett australiensiskt företag med verksamhet i många länder, däribland Tyskland, Frankrike, Norge och Sverige.
Capios vision är att förbättra människors hälsa varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort.
Om jobbet
Som ST-läkare hos oss är du anställd på vårdcentralen med en tillsvidareanställning tills det att ST-utbildningen är slutförd. Du erbjuds handledning varje vecka och deltar i Region Östergötlands utbildningsprogram. Capio erbjuder även ST-dagar och utbildningar för ST-läkare i allmänmedicin.
Vi bedriver ett omfattande kvalitetsarbete och vi söker dig som tycker att det är både roligt och viktigt att sträva efter bättre kvalitet. Du kommer att få individuell återkoppling parallellt som kvalitetsdata jämförs på läkarmöten och personalmöten.
Vi ser att flexibilitet är oerhört viktigt för att kunna bedriva god, högkvalitativ vård. Du bör därmed vara beredd på att kunna ställa om snabbt och ha god förmåga till att samarbeta med alla arbetskamrater på vårdcentralen.
Capios vårdcentraler genomför regelbundet SPUR-inspektioner, med externa granskare och i samarbete med ST-kansliet. Syftet med dessa är att garantera en god ST-utbildning och en bra arbetsmiljö för alla ST-läkare. Capio vårdcentral i Berga har fått mycket goda resultat vid samtliga SPUR-inspektioner.
Som ST-läkare hos oss behöver man också vara bekväm med att arbeta på en vårdcentral där tillgängligheten till vård är en viktig del i det dagliga arbetet och vi lägger stor vikt på att möta varje patient i hens enskilda behov. Detta kan i praktiken innebära att man ibland behöver ta hand om varandras patienter och känna sig trygg med det.
Capiomodellen
Ett gemensamt språk gör det lättare att förstå varandra. En gemensam väg gör det lättare att gå åt samma håll. Därför har vi skapat Capiomodellen som bas för all aktivitet i Capio. Tillsammans skapar delarna helheten för patienten och i bredare mening en samhällsnytta. Modellen är vårt verktyg för att förverkliga Capios strategi och våra ambitioner att leverera och utveckla god vård och inkluderar följande områden:
Patientbehovet
Modern medicin
Modernt management
Kontinuerliga förbättringar
Ekonomiska resultatSå ansöker du
Vi rekryterar fortlöpande och avslutar rekryteringsfasen när vi funnit rätt kandidater. Välkommen med din ansökan.
Rekryteringen sker i samråd med ST-kansliet i Region Östergötland.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7764891-2080894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Söderleden 35 (visa karta
)
587 35 LINKÖPING Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9987900