ST-läkare
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2026-06-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av den neurokirurgiska kliniken. Den neurokirurgiska verksamheten är en högkvalificerad disciplin med avancerade kirurgiska och neurointensivvårdsmässiga åtgärder.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Neurokirurgiska kliniken i Linköping är en av verksamheterna inom Sinnescentrum i Östergötland. Upptagningsområdet är Sydöstra sjukvårdsregionen med drygt en miljon invånare. Verksamheten bedrivs som sluten och öppen vård. Vi behandlar patienter med tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, trauma, ryggsjukdomar, hydrocephalus, olika smärttillstånd, rörelserubbningar, epilepsi och andra sjukdomar i centrala nervsystemet.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping erbjuder tjänst för specialist-utbildning i neurokirurgi. Kvälls- och nattjourstjänstgöring samt undervisning av läkarkandidater och annan vårdpersonal ingår i arbetsuppgifterna.
Utbildningen är målstyrd och ska leda till specialistkompetens i neurokirurgi i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om läkares specialiseringstjänstgöring samt rekommendationer från Svensk Neurokirurgisk Förening, i samråd mellan ST-läkaren, handledare, ST-studierektor och verksamhetschef. ST-läkaren deltar i jourarbete och möjlighet till forskning finns.
Arbetsgrupp
Neurokirurgiska kliniken består av en vårdavdelning; avdelning 71 inklusive postoperativ avdelning och NIMA (intermediärvårdsenhet), och en intensivvårdsavdelning; NIVA och har cirka 200 medarbetare. Som ST-läkare kommer du att arbeta på alla ingående enheter samt operation.
Om dig
Du är legitimerad läkare. Tidigare klinisk tjänstgöring inom neurokirurgi är ett krav. Du bör ha brett intresse för neurokirurgi inklusive neurointensivvård. Erfarenhet av och intresse för forskning och undervisning är meriterande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Som person har du lätt för att samarbete, du bör ha förmåga till och intresse för multidisciplinärt teamarbete. Du arbetar och kommunicerar bra under stress. Du är flexibel och visar på en personlig mognad och är omdömesgill.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Neurokirurgiska kliniken US Kontakt
Desirée Grybäck Ernestad, Läkarförbundet desiree.gryback.ernestad@regionostergotland.se Jobbnummer
9982305