ST- läkare
Bra Liv Kungshälsan vårdcentral
Vill Du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på
Bra Liv Kungshälsan vårdcentral?
Vi erbjuder dig att vara med att utveckla och förstärka vårdcentralen för att ge bästa tänkbara vård till våra medborgare.
Rollen som ST- läkare
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % heltid med tillträde enligt överenskommelse.
För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en tidsbegränsad visstidsanställning inledningsvis bli aktuell med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om du gjort AT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST.
RJL har ett koncept för BT som gynnar både dig som medarbetare och arbetsplatsen. Läs mer om vår struktur för BT och ST på: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/
Din blivande arbetsplats
Hos oss på Kungshälsan vårdcentral kommer du få ett omväxlande arbete på en välfungerande vårdcentral. Du tar emot planerade och akuta läkarbesök och kommer efterhand få jobba på BVC och särskild boende. Här finns optimala förutsättningar för brett lärande inom allmänmedicin.
Hos oss på Kungshälsan vårdcentral kommer du få ett omväxlande arbete på en välfungerande vårdcentral. Du tar emot planerade och akuta läkarbesök och kommer efterhand få jobba på BVC och särskild boende. Här finns optimala förutsättningar för brett lärande inom allmänmedicin.

Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger. Vår verksamhet bygger på personliga möten. Du ska kunna samarbeta med olika människor och genom ditt personliga engagemang och professionella förhållningssätt bidrar du till hög medicinskt kvalitet och trygghet för vår befolkning. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vi ger våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Vi söker dig som:
• Har svensk läkarlegitimation samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1-nivå)
• Har körkort
• Kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en god arbetsmiljö
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Omväxlande och stimulerande arbete i en god lärandemiljö
• Ett väldefinierat uppdrag med egen patientlista där du kan jobba med hög kontinuitet
• En trevlig och kompetent personalgrupp med bra stämning och god arbetsmiljö
• Individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Vårdcentralerna Bra Livs övriga läkare
• Förmånliga anställningsvillkor
• För denna tjänst ingår även ett zontillägg utöver grundlön
Som ST-läkare sker din ST-planering i samverkan mellan dig, handledare, chef och studierektor. Hos oss får du kontinuerlig handledning av erfarna distriktsläkare.
ST-läkarna inom sjukvårdsområdet träffas regelbundet tillsammans med studierektor. Vi är mycket stolta över vårt ST-program.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att
kontakta verksamhetschef Sara Nyman,
telefon: 010-242 35 09
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 3 december, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att utveckla vårdcentralen som är full av möjligheter är du varmt välkommen med din ansökan!
