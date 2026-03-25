ST läkare sökes till Norrvikens Vårdcentral
2026-03-25
Välkommen till oss på Norrvikens Vårdcentral!
Vi känner våra patienter väl och det är en mycket mysigt och familjär stämning hos oss, och vi söker en till familjemedlem då en av våra kollegor går på föräldraledighet!
Så nu har du chansen och bli vår nästa kollega! Vi söker dig som har påbörjat eller vill påbörja din ST hos oss!
Vår härliga och mycket familjära vårdcentral ligger i norra Sollentuna, precis i anslutning till Norrvikens pendeltågsstation och ett härligt bostadsområde.
På vårdcentralen är vi ett team på ca 22 medarbetare, med gedigna kunskaper och många med lång primärvårdserfarenhet. Vår arbetsgrupp består av en sammansättning av olika professioner:
läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, psykologer och mediciniska sekreterare som alla kompletterar vårt fantastiska team! Vi är ett sammansvetsat team med låg personalomsättning och högt i tak! Här blandas allvar med lättsamheter.
Vi erbjuder invånarna och våra patienter god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vi ansvarar för cirka 8000 listade patienter. Vi bedriver läkarmottagning, sjuksköterska/distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, astma/KOL mottagning, diabetessköterska samt medicinsk fotvård. Vi har även en välbemannad psykologmottagning.
Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god
patientsäkerhet. Vi lägger en stor vikt på teamarbete eftersom vi vet att kvaliteten i vården ökar genom ett teambaserat omhändertagande där olika yrkeskategorier samarbetar. Teamet runt patienten ska tillsammans skapa hög tillgänglighet, tidig upptäckt av psykisk ohälsa samt erbjuda patienterna stöd till egenvård, bedömning, behandling och uppföljning. Du kan läsa mer om oss på Norrvikens vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad läkare på vårdcentral.
Som ST läkare i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer både planerade och oplanerade besök, digital vård och administration. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra läkare, sköterskor, och flera andra professioner inom hälso- och sjukvården.
Hos oss får du en kvalitetsgranskad introduktion och kontinuerlig handledning av erfarna specialister i allmänmedicin som är fem till antalet. Du har dessutom två ST-kollegor som också arbetar här.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill ha din ST. Meriterande är erfarenheter och arbete från primärvård och svensk sjukvård. Kunskaper i journalsystemet Take Care är och god datorvana ett krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du är positiv till arbetsuppgifter som är omväxlande och varierande, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut.
Du har god samarbets- och initiativförmåga, trivs med att ingå i ett team och att samspela med den egna och andra yrkeskategorier. Du är en person som tycker primärvårdens framtid är intressant och spännande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är måna om att hitta en kollega som passar in i vårt team.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2058".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Norrvikens vårdcentral Kontakt
Simon Cimarosa-Levy, Verksamhetschef 08-12342121
9819618