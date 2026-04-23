Sspf-Samordnare Sökes Till Laholms Kommun
Laholms kommun / Socialsekreterarjobb / Laholm Visa alla socialsekreterarjobb i Laholm
2026-04-23
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden. Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
SSPF är samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Det är snabba och samordnade insatser för våra barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende.
I rollen som SSPF- samordnare arbetar du såväl kommunövergripande strategiskt som operativt tillsammans med SSPF:s kompetenta och engagerade arbetsgrupp.
Du deltar i kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och följer, sammanfattar och utvärderar det SSPF- arbete som görs i kommunen.
Organisatoriskt tillhör du Fritidsenheten, en framåt och lösningsfokuserad enhet där du arbetar nära kommunens båda folkhälsosamordnare och samordnaren för ANDTS-frågor.
Du arbetar på uppdrag av socialnämnden, enligt socialtjänstlagen.
Är du den vi söker?
Du har en socionomexamen eller enligt arbetsgivaren motsvarande akademisk utbildning med minst 180 högskolepoäng. Du har erfarenhet från arbete inom socialtjänst, skola, polis eller fritid eller närliggande områden.
A-CRA, IHF eller liknande vidareutbildning är meriterande och du har ett tydligt systemteoretiskt perspektiv.
Du har erfarenhet av att driva egna projekt eller att implementera nya metoder. Som person är strukturerad och driven och har lätt att skapa engagemang och allians.
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer inleds onsdagen den 13 maj.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Fritidsenheten
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000
9870811