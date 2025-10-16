Sspf-Koordinator Till Råd, Stöd Och Behandling
2025-10-16
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Enhet Råd, stöd och behandling är socialtjänstens utförarenhet inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen. Inom enheten finns det flera olika inriktningar så som Familjeteamet, personligt ombud, resursteamet, MiniMaria-mottagning samt beroendemottagning. Arbetsplatsen är inne i ett spännande utvecklingsskede vars mål är att snabbt kunna möta de krav som ställs på oss från klienter och samhället i stort.
Nu söker vi en SSPF-koordinator till Råd, stöd och behandling. SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor kring grupper/individer. Det är ett brotts- och drogförebyggande arbete som bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner.
Vill du använda din samverkansförmåga för att skapa trygghet och förebygga utanförskap bland unga?
Ditt uppdrag som SSPF-koordinator hos oss blir att samordna och utföra arbete som sker direkt gentemot ungdomar. Du kommer att rapportera till en styrgrupp bestående av representanter från de fyra ingående parterna skola, socialtjänst, polis och fritid samt ingå i en arbetsgrupp med representanter från de fyra parterna.
Som koordinator kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att driva på samverkansarbetet så att det kommer till stånd och vidmakthålls. Syftet med samverkan är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. En central del i SSPF-arbetet är att inhämta samtycke från vårdnadshavare. Som SSPF-koordinator leder du både kommunens operativa SSPF-grupp och de arbetsgrupper som finns kring familjerna.
Den röda tråden i vårt uppdrag på Råd, stöd och behandling är att utgå från den enskildes resurser och stärka det egna nätverket genom att motivera och stimulera enskilda individer och familjer till förändring.
Arbetet sker dagtid på vardagar men viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig eftergymnasial utbildning för uppdraget, exempelvis socionom, beteendevetenskap eller utbildning mot barn och unga som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av och god kunskap om arbete med ungdomar och deras familjer, med utgångspunkt i ett systemiskt synsätt, samt en förmåga att tillämpa den i arbetet.
Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har haft någon form av ledande position i olika typer av grupper.
Som person är du trygg och stabil samt ser relationer i sitt rätta perspektiv och förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter rådande situation. Du agerar professionellt och har förmågan att sätta gränser. Din samarbetsförmåga är god, samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt och samverkan med andra.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
