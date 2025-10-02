Sspf-Koordinator
Jönköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2025-10-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Ser du dig som socialarbetare och har ett genuint intresse för brottsförebyggande arbete inom område barn/unga och samverkan? Då är du välkommen att söka jobbet som SSPF-koordinator.
Ditt nya jobb
Arbetet som SSPF-koordinator innebär att ta emot information när barn och unga kan behöva uppmärksammas och därefter initiera samverkan. Som SSPF-koordinator kommer du leda arbetet mellan de professioner som ingår i SSPF och övergripande ansvara för att det stöd som beslutas om genomförs och följs upp, tillsammans med den unge och dennes familj. Arbetet innebär även att genomföra kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar.
Till grund för ditt arbete ligger ett systemteoretiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, familjen och i hela nätverket.
För mer information om SSPF, läs det informationsmaterial som Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Skolverket m.fl. har tagit fram: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-04-06-sspf.html
Din kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen om 210 hp eller annan högskoleexamen om lägst 180 hp som arbetsgivaren anser likvärdig.
Vi ser att du som söker tjänsten har flerårigt förvärvad kunskap och erfarenhet av arbete med barn/ungdomar, familjer och kringliggande nätverk. Vi lägger stor vikt vid just förebyggande arbete med barn och ungdomar. Som person är du handlingskraftig, resultatinriktad och trivs med att samverka med andra. Du har en kommunikativ förmåga, du kan skapa engagemang och du är van att möta grupper i rollen som mötesledare. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och tar egna initiativ.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
I Jönköpings kommun får du som anställd självklart förmåner, läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Sedan 2020 erbjuder Jönköpings kommun SIG (Social insatsgrupp) till ungdomar och deras vårdnadshavare. SIG vänder sig till ungdomar med hög risk för återfall i brott och som har ett stort behov av samordnade insatser.
Under knappt ett år har kommunen, i ett pilottest, prövat samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att på ett bättre sätt tidigt upptäcka barn och unga i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk och ge ett samordnat stöd. Kommunens intention är nu att fortsätta satsa, genom att anställa en koordinator för samverkansmodellen SSPF.
Din arbetsplats ligger centralt i Jönköping. Du kommer ingå i samma enhet som Fältgruppen, Stöd och medling för brottsutsatta och vittnen, SIG och avhopparverksamheten, som idag består av drygt ett 20-tal medarbetare. Arbetsledning ges av enhetschefen och samordnaren för verksamheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid måndag till fredag, men kvällsarbete kan komma att bli aktuellt.
I din ansökan ska det finnas ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras. Vi använder oss av löpande urval och intervjuer sker under veckorna 41 och 42. Söker du tjänsten och blir kallad på intervju behöver du vara tillgänglig dessa veckor.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning kan bli aktuell.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Martina Poulsen 036-107449 Jobbnummer
9536431