Sspf/sig-Koordinator Till Socialförvaltning Centrum
Brinner du för förebyggande arbete för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet? Vill du vara med och utveckla och driva arbetet med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och SIG (Sociala Insatsgrupper) i ett spännande stadsområde med framåtanda?
Socialförvaltningen Centrum söker nu en SSPF/SIG-koordinator.
I rollen ansvarar du för samverkan utifrån SSPF och SIG för ungdomar 16-21 år i stadsområdet Centrum.
I rollen som SSPF-koordinator arbetar du med att samordna medarbetare inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritid kring gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. Tjänsten har ett särskilt fokus på gymnasieskolorna i området som är viktiga aktörer för målgruppen.
Tjänsten innebär även att fortsätta utveckla SIG-arbetet i centrum. I din roll som SIG-koordinator samordnar du insatser riktade till brottsaktiva unga vuxna som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, som uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet och/eller som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att motverka det kriminella beteendet och utgår från den unges behov. Arbetet har ett tydligt individfokus och det sker i nära samarbete med polis, socialtjänst, skola, kriminalvård och andra aktörer i individens nätverk.
Din roll är att samordna, starta och driva processer, dokumentera och följa upp insatser. Du kommer även att leda och samordna arbetet på individnivå kring enskilda ungdomar. Arbetet innebär även samverkan och samordning mellan flera olika verksamheter vilket kräver kunskap och förståelse för olika professioners möjligheter och begränsningar. Du har ett nära samarbete med övriga SSPF- och SIG-koordinatorer i staden. Utifrån den unge aktiverar du nätverket, upprättar individuella åtagandeplaner, följer upp de beslut som fattas, dokumenterar löpande och leder nätverksmöten/process-möten.
Utifrån detta behöver du kunna anpassa arbetet utifrån behov både operativt och strategiskt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Vi ser det även som ett krav att du har erfarenhet av arbete med målgruppen samt att du har erfarenhet att arbeta både operativt och strategiskt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med SSPF/SIG.
Vi ser det även som meriterande om du har vidareutbildning inom KSL (Kriminalitet som livsstil), Ester (Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk och skyddsfaktorer) och/eller Savry (Structured Assessment of Violence Risk in Youth).
Om du har körkort ser vi även detta som meriterande.
Som person söker vi dig som har ett gott bemötande. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde, du har en öppen och positiv attityd och du har klientens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du är lyhörd och lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du behöver även vara bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du är stabil, du kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut även i utmanande situationer.
Du behöver även vara strukturerad och upprätta tydliga mål och planera aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Utifrån att arbetet sker med barn/unga kommer du att behöva uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
