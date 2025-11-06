Sspf Koordinator Socialförvaltningen Hisingen
2025-11-06
Om jobbet
Brinner du för arbete med barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet? Vill du vara med och utveckla och driva arbetet med SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) på Hisingen? Vi rekryterar nu en ny kollega till gruppen!
SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) är en samverkansform riktad för unga i åldern 12-18 år, som uppvisar riskbeteende kopplat till kriminalitet och missbruk.
Uppdraget som koordinator innebär att samordna/koordinera arbetat runt den unge i syfte att beteendet ska upphöra. Att samordna medarbetare inom skola, socialtjänst, polis och fritid kring gemensamma insatser för ungdomen, att sammankalla möten, starta och driva processer, dokumentera och följa upp överenskomna insatser.
Uppdraget innebär även att arbeta för att höja kunskapen om målgruppen för yrkesverksamma, barn och ungdomar samt föräldrar. Det kan handla om föreläsningar till mer situationsanpassade/riktade insatser till exempelvis en specifik skola.
Uppdraget innebär även att hålla och leda större professionella möten; Arbetsgruppsmöten och Operativa möten, utifrån geografisk tillhörighet, med medarbetare från SSPF bokstäverna såsom rektorer, polis, medarbetare från fritid och fält mfl.
SSPF Hisingen ligger under avdelningen Barn och Unga myndighet på Hisingen. Gruppen består idag av sex medarbetare samt en 1:e socialsekreterare och är en del av en större enhet. Förutom SSPF består enheten av SIG Hisingen samt två utredningsteam, TUR (team för unga i riskzon) som arbetar med utredning och uppföljning av insatser för målgruppen barn och unga kopplade till kriminalitet/nätverkskriminalitet.
Du har ett nära samarbete med koordinatorerna i din grupp och med övriga SSPF-koordinatorer i staden.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen samt att du skall ha erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi önskar också att du har erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med SSPF, att leda möten samt om du har vidareutbildning inom KSL.
Du skall ha ett gott bemötande visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du skall ha förmåga att skapa goda relationer med de vi är till för. Som person skall du vara handlingskraftig, resultatinriktad och trivas med att samverka med andra.
Du skall ha en god kommunikativ förmåga, du ska kunna skapa engagemang samt lyhörd.
Du behöver även vara strukturerad, kunna arbeta effektivt och systematiskt tillika kunna slutföra ditt arbete i tid.
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
