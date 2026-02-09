SSK/DSK till Hemsjukvården Boo VC
2026-02-09
Vill du arbeta i team med glada och positiva arbetskamrater i en dynamisk verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik? I hemsjukvården möter vi framför allt äldre och sköra patienter som är i behov av basal sjukvård i hemmet.
Välkommen att bli en del av vårt härliga team. Vår mottagning ligger belägen i Orminge centrum, i Nacka kommun, med goda förbindelser till Slussen. I vårt team arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor och distriktsläkare. Du kan läsa mer om oss på: Boo vårdcentral (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär alla förekommande arbetsuppgifter som distriktssköterska eller sjuksköterska i hemsjukvård. Arbetsuppgifterna innebär stor frihet under ansvar och du lägger själv upp din dag och planerar dina besök i samråd med övriga kollegor och i teamet.
Anställningsform:
Timanställning under sommaren. Med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hemsjukvård. Körkort och körvana är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som tycker om att arbeta i team. Du behöver vara flexibel och uppskatta att arbeta med äldre patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
