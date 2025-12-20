Ssam I Växjö Söker Erfaren Drifttekniker!
2025-12-20
På uppdrag av Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) söker vi nu en ansvarstagande och tekniskt kunnig drifttekniker till SSAMs avfallsanläggning i Häringetorp, Växjö.
SSAM står inför en spännande förändringsresa där man rustar upp anläggningen för att möta framtidens krav och nu söker vi dig som vill vara med på resan!
I rollen får du en unik möjlighet att kombinera praktiskt arbete med planering och förbättringsarbete inom drift, teknik och underhåll. SSAM arbetar för att ta anläggningen till nästa nivå genom att jobba mer strukturerat och framåtriktat med förebyggande underhåll - och söker nu en lösningsorienterad, prestigelös och engagerad lagspelare till sitt team. Här uppmuntras kreativitet och initiativtagande och du ges utrymme att driva egna projekt som gör verklig skillnad i verksamheten.
Om företaget;
SSAM erbjuder hållbara, resurseffektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser - för både privatpersoner och företag. Organisationen drivs av värdeorden Framåtanda, Tillsammans, Respekt, Hållbarhet och Glädje, med målet att nå den långsiktiga visionen om ett Småland utan avfall. Hos dem blir du del av en organisation där man tillsammans bidrar till ett Småland utan avfall. De tror på ett lärande ledarskap, delaktighet och hållbara arbetsvillkor - där teknik, miljö och människors utveckling går hand i hand.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift och löpande arbete med optimering av förbehandlingsanläggning och lakvattensystem
• Planera och utföra förebyggande samt avhjälpande underhåll på flak, maskiner, pumpar och övrig utrustning
• Reparation av containrar
• Medverkande vid upphandlingar, offerthantering och kontakt med externa leverantörer
• Ansvar för verkstadsdelen på anläggningen - framtagande av rutiner, reservdelsbeställning, underhållsplanering, flödeseffektivisering med mera
• Ansvar för provtagning, brandskyddsarbete och elbesiktningar
• Ta emot och hantera entreprenörer samt delta vid revisioner och andra besiktningar
• Utför viss maskinkörning såsom lastmaskin och truck
• Ansvar för dokumentation kopplat till drift, service och säkerhet
Vara ett stöd till enhetschefen och delta i det övergripande planeringsarbetet och strategiarbete för anläggningen
Kvalifikationer
• Svetscertifikat eller teknisk utbildning med relevant erfarenhet
• Flera års erfarenhet från liknande roll inom drift/underhåll
• God kännedom om underhållsplanering och teknisk dokumentation
• B-körkort
• Certifikat för Heta arbeten
• Datorvana och vana att dokumentera (exempelvis processkartläggning)
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Traverskort
• Truckkort A + B samt hjullastarbehörighet
• Fallskyddsutbildning
• Certifikat för mobil arbetsplattform (skylift etc.)
• Tidigare erfarenhet av att beställa varor och hantera leverantörskontakter
• Tyska språkkunskaper Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som personifierar SSAMs värderingar - Framåtanda, Tillsammans, Respekt, Hållbarhet och Glädje - i din yrkesroll. Du är lösningsorienterad, arbetar strukturerat även i pressade lägen, har god samarbetsförmåga och drivs av att utveckla både teknik och arbetssätt.
Övrig information
• Anställningsform: Provanställning 6 månader som övergår till en tillsvidareanställning för rätt person.
• Omfattning: Heltid
• Placering: Häringetorp, Växjö
• Arbetstid: 7-16 (var femte vecka 8-17)
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte - sök via StudentConsulting.se.
Det här är en direktrekrytering, rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting och du blir anställd på SSAM.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
