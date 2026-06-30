Ssab - Systemingenjör Automation/systemutvecklare
Ssab Emea AB / Datajobb / Oxelösund Visa alla datajobb i Oxelösund
2026-06-30
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Vill du vara med och utveckla SSABs befintliga och framtida strategiskt viktiga anläggningar i Sverige och USA. Vi söker dig som är intresserad av hårdvarunära programmering, automation, och inbyggda system och vill vara med och ta nästa steg mot nya och förbättrade produktionsanläggningar. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Tjänsten kommer primärt vara riktad mot befintliga samt framtida produktionsanläggningar i Oxelösund (Sverige) och Mobile (USA) där inriktningen, i huvudsak, är riktad mot processnära system och automation i industrimiljö.
Arbetsformen kommer vara projektbaserad där du kommer jobba brett över SSABs anläggningar. Tjänsten innefattar självständigt arbete under eget ansvar men även arbete tillsammans med dina kollegor på gruppen samt inom ett brett nätverk över orterna. Dina vanligaste kontaktytor kommer bestå av projektledare, konstruktörer, processingenjörer, underhållstekniker, driftstekniker och operatörer. Inom system och automation används dels grafiska verktyg (t.ex. ProviewR) men även programmering med C/C++ i Linux-miljö.
Om dig
Du är nyfiken, driven, jordnära och prestigelös person som gillar att lära dig nya saker.
Du är teknikorienterad, gillar problemlösning och har eventuellt hemautomation som hobby.
Du gillar att använda programmering som verktyg.
Du trivs i en öppen och inkluderande miljö där du arbetar självständigt eller i grupp.
Du är högskole- eller civilingenjör inom datavetenskap, inbyggda system, teknisk fysik, automation eller motsvarande.
Du har programmeringskunskaper inom C/C++, SQL och Python.
Du är inte främmande för att göra dataanalyser och hämta data ur olika databaser.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårds bidrag
Rekryteringsprocessen
Ansök
Digital intervju
Kom och träffa oss
Referenser
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Signering
Några ord från din blivande chef
Mitt namn är Jimmy Pettersson och är din blivande chef och kollega. I vår grupp erbjuder vi en kreativ, utvecklande och stimulerande miljö med stor frihet och möjlighet att påverka ditt eget arbete. Ta chansen och följ med oss på vår fortsatta resa.
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Jimmy Pettersson, chef Process QTC, 0155-254554
På grund av semestertider kommer urval påbörjas först vid ansökningstiden slut.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund (visa karta
)
613 80 OXELÖSUND Jobbnummer
9985762