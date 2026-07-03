Ssab - Projektledare
Ssab Emea AB / Civilingenjörsjobb / Luleå Visa alla civilingenjörsjobb i Luleå
2026-07-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Luleå
, Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Anläggningsteknik söker en projektledare till sektionen El & Automation! Rollen innebär att leda projekt för nya och befintliga processanläggningar genom hela projektets livscykel, från förstudie till driftsättning och dokumentation. Du ansvarar för att projekten genomförs enligt tid, budget och omfattning i nära samarbete med verksamheten. Tjänsten har särskilt fokus på el och automation, där erfarenhet av elkraft och högspänning är viktig.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Anläggningsteknik består idag av ca 25 personer uppdelade på två sektioner El & Automation och Maskinteknik. Vi söker nu en projektledare till sektion EL & Automation. Som projektledare vid Anläggningsteknik arbetar du med projekt i våra anläggningar i hela produktionsflödet. I rollen ingår projektledning för nya och befintliga processanläggningar. Du ansvarar för att projekt levereras enligt önskad omfattning inom avsatta tider och kostnadsramar. Projekten genomförs i nära samarbete med verksamheten och beställarna, det omfattar förstudier, förprojektering, projektgenomförande, drifttagning och dokumentation. Du kommer ingå i en grupp av kompetenta projektledare och ingenjörer inom maskin, media, el & automation och byggteknik. Du arbetar i nära samarbete med övrig verksamhet såsom produktion, underhåll, inköp, arbetsmiljö och miljö med flera.
Denna tjänst har en tydlig inriktning mot el och automation där erfarenhet av elkraft och högspänning är av stor vikt.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Driva förstudier och utredningar om framtida investeringar
• Projektleda multidisciplinära projekt enligt SSAB projektrutiner
• Driva och ansvara för att projekt levereras enligt önskad omfattning inom avsatta tider och kostnadsramar.
Om dig
• Du värnar om din egen och andras säkerhet och arbetsmiljö
• Du är en lagspelare, som med sin prestigelöshet vill vara med och bidra i vår grupp
• Du har erfarenhet av projektledning inom industrin
• Du är strukturerad och lyhörd, en av dina drivkrafter är att bygga relationer och förtroende
Meriterande
• Erfarenhet av planering och genomförande av komplexa reparationer eller montagearbeten på maskinutrustningar
• Erfarenhet som GIS-ingenjör och/eller markprojekt
• Erfarenhet av system och verktyg såsom MS Project, IFS/SAP, CAD-verktyg, SiteBase
• Erfarenhet från elkraft och/eller automation
• Erfarenhet av högspänningsanläggningar och reläskydd samt kommunikationsprotokoll IEC618 50
• Erfarenhet av Scada exempelvis MicroScada, ZEE600
• Auktorisation för elarbeten
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
• Vinstdelning
• Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Jan-Olov Waara, Chef El & Automation jan-olov.waara@ssab.com
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Några ord från cheferna på anläggningsteknik:
Per Engström, Josefine Mettävainio Pettersson och Jan-Olov Waara det är vi som är chefer på Anläggningsteknik. Vårt huvudsakliga ansvarsområde är Investeringsramen för SSAB Luleå, att vi prioriterar och genomför projekt för Luleå site utifrån de investeringsramar vi har. För att vi ska kunna prioritera rätt projekt är Projektledarens roll mycket viktig, i rollen som projektledare får du vara med i projektets tidiga faser för att arbeta fram scope, budget och tidplan tillsammans med projektets intressenter. För att vi ska lyckas med projekten är vår arbetsmiljö av ytterst vikt för oss, vi vill att vi ska ha kul på jobbet en bra och säker arbetsmiljö och känna att vi tillsammans bidrar till våra och SSABs mål.
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Jobbnummer
9991535