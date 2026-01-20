Ssab - Planerare/tekniker - Transport
2026-01-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du arbeta nära verksamheten och ha en central roll i att utveckla och framtidssäkra transportlösningar inom industrin? På Transportavsnittet vid SSAB Luleå söker vi nu en planerare/tekniker som vill bidra till säkra och kostnadseffektiva transporter i en verksamhet med höga krav på säkerhet, kvalitet, struktur och samarbete.
I denna roll kombinerar du operativ planering med tekniskt utvecklingsarbete och blir en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och framtida transportlösningar, inte minst kopplat till vårt nya stålverk.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
I rollen som planerare/tekniker stödjer du Transportavsnittets planerings- och utvecklingsarbete för att säkerställa säkra och kostnadseffektiva transporter till både interna kunder inom SSAB Luleå och externa kunder. Rollen är central för att skapa struktur för ständiga förbättringar och för att säkerställa framtida transportlösningar, inte minst kopplat till vårt nya stålverk.
Du arbetar med att förbättra kunddialogen och tydliggöra våra serviceåtaganden, exempelvis när, var och på vilket sätt beställningar till transport ska ske. Arbetet bidrar till ökad planerbarhet i verksamheten samt till ett bättre nyttjande av transportresurser, förbättrade transportflöden och därmed högre kvalitet och lägre kostnader.
I rollen ingår både planering av transportuppdrag gentemot produktionsenheterna på siten i Luleå, personalplanering för Transport samt ett aktivt ansvar för utvecklingsarbete kopplat till en säker och effektiv transportverksamhet i nära samarbete med interna och externa intressenter.
Du ingår även i ledningsgruppen för Transportavsnittet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva och stötta i tekniska frågor och lösningar kopplade till våra uppdrag, maskiner och tillbehör.
Förbättra och utveckla planeringen av våra positioner, jobb och resurser.
Driva och delta i både mindre och större förbättringsarbeten och förbättringsprojekt.
Tillsammans med chefer för avsnittet utveckla kontaktytor med interna kunder och externa samarbetspartners i syfte att minska kostnader för inköpta transporttjänster.
Om dig
Du är en drivande person med ett genuint intresse för maskiner och tekniska lösningar.
Du har förmåga att hantera flera pågående uppgifter samtidigt och behåller struktur och fokus även när förutsättningarna snabbt förändras.
Du arbetar strukturerat och har en god fallenhet för planering.
Du har god datorvana och är bekväm med Office-paketet samt meriterande om du jobbat i IFS (eller likande system).
Har du tidigare erfarenhet av säkerhetsarbete är detta meriterande.
Har du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en industrimiljö, gärna inom produktionsplanering eller liknande är även detta meriterande.
Du talar och skriver obehindrat svenska och engelska.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Anders Larsson, Chef avsnitt Transport, mail - anders.larsson3@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Anders Larsson och är Transportchef. I rollen som planerare/tekniker kommer du ingå i ett härligt team på Transportavsnittet som sköter interna transporter på SSAB Luleåområdet. Har du ett stort intresse av maskiner, samt gillar struktur och planering är detta en roll för dig!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
