Ssab - Omställningsstrateg - Produktionsomställning
2026-02-27
Har du drivkraften, engagemanget och erfarenheten som krävs för att bidra till SSABs resa mot fossilfri ståltillverkning? Nu söker vi en omställningsstrateg till vår avdelning för produktionsomställning - en unik möjlighet att vara med och forma framtidens produktion. Vill du vara en del av ett avgörande skede i vår utveckling och göra verklig skillnad? Då är detta rollen för dig. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Vi söker dig som vill verka i en nyckelroll där du får analysera, planera och genomföra strategiska förändringar inom vår produktionsverksamhet för att säkerställa att vi är rustade inför framtidens ståltillverkning. Rollen innebär att arbeta strukturerat och långsiktigt med hur vår verksamhet ska organiseras, bemannas och drivas i samband med omställningen.
Du kommer att vara en central spelare i arbetet med vår framtida organisation, rutiner och arbetssätt, kompetensutveckling, planer för parallelldrift samt uppstarten av vår nya fabrik.
Det innebär att du både arbetar strategiskt och operativt - från analys och planering till genomförande och uppföljning.
Här finns stora möjligheter att bidra med din kompetens i en dynamisk och flexibel miljö där vi värdesätter idéer, nytänkande och dig som människa.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva arbetet med att forma en effektiv organisation med tydliga mål, starkt samarbete och rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid.
Strategiskt utveckla och planera parallelldrift för att säkerställa en kontrollerad och stabil övergång mellan nuvarande och framtida produktion.
Initiera, leda och implementera strategiska projekt kopplade till produktionsomställningen.
Samverka med relevanta aktörer inom SSAB för att säkerställa en välplanerad och effektiv kompetensutveckling.
Följa upp, analysera och utvärdera genomförda förändringar samt kommunicera resultat och rekommendationer.
Om dig
Civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet är ett krav, gärna med inriktning mot industriell ekonomi eller liknande område.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i konsultliknande roller eller projektformer där du driver uppdrag från start till mål är meriterande.
Erfarenhet av förändringsarbete är meriterande.
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Förståelse för hur människor påverkas i förändring och en god samarbetsförmåga kopplad till detta.
Du är en lagspelare med eget driv, tar initiativ och skapar framdrift i ditt arbete.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jonas Lövgren, Chef avdelning Produktionsomställning, mail - jonas.lovgren@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Jonas Lövgren och leder avdelningen Produktionsomställning i Luleå. Vi står inför en spännande och viktig resa - att ställa om vår produktion för att möta framtidens krav på säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Det är ett arbete som kräver både mod och nyfikenhet, och nu söker jag fler som vill vara med på den resan.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att påverka på riktigt. Vi arbetar nära både nuvarande produktion och omställningskontoret som projekterar och bygger anläggningen, och vi är mitt i utvecklingen av lösningar som gör skillnad - inte bara för oss i Luleå, utan för hela SSAB."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
