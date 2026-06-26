Ssab - Maskinförare Skift
Ssab Emea AB / Logistikjobb / Luleå Visa alla logistikjobb i Luleå
2026-06-26
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Vi söker nu fyra maskinförare till Transportavsnittet i Luleå. Rollen innebär att självständigt ansvara för att leverera transportrelaterade maskintjänster till våra kunder internt.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som maskinförare har du ett fritt och omväxlande arbete där hög servicenivå förväntas av dina kunder. På avdelningen har vi ett flertal olika maskiner för att utföra våra transportrelaterade uppdrag. Då vi tror på samverkan inom avsnittet och att vi är starka tillsammans så ser vi det som självklart att du vill utveckla dig och lära dig köra flera olika maskiner på avdelningen för att vi tillsammans skall vara starka och trygga i våra gemensamma leveransåtagande.
Alla medarbetare har möjligheter att påverka avsnittets utveckling och vi vill att du tillsammans med oss arbetar för en säkrare och effektivare verksamhet. Det innebär att vi vill utveckla våra flöden, våra arbetssätt och vår förmåga att sköta om våra maskiner och vår utrustning så vi kan öka tillgängligheten och sänka underhållskostnaderna.
Detta är en viktig och produktionskritisk roll där vi ser ett stort behov av att kunna utföra säkra och effektiva transporter med kvalitet till våra kunder, vi söker nu fyra personer till teamet.
Arbetstiden är 5-skift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utföra interna transporter inom SSAB:s anläggning i Luleå.
• Köra och hantera olika transport- och arbetsmaskiner enligt gällande säkerhets- och arbetsrutiner.
• Säkerställa god service och leverans mot interna kunder.
• Arbeta aktivt med säkerhet, ordning och reda i det dagliga arbetet.
• Bidra till förbättring av arbetssätt, flöden och effektivitet inom transportavsnittet.
• Utföra dagliga kontroller av maskiner samt rapportera avvikelser.
• Samarbeta med kollegor och vara flexibel i skiftgående arbete.
Om dig
• Du är drivande med erfarenhet av tunga transporter.
• B-Körkort
• Hjullastare/Truckkort samt C-kort är önskvärt.
• Du har datorvana så som Office, Powerpoint, Word och Excel.
• Har du erfarenhet av utveckling och säkerhetsarbete är detta meriterande.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel:
• Vinstdelning
• Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Johan Lindbäck, Chef Transport Skift, johan.lindback@ssab.com
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9980713