Ssab - Hydrauliker - Underhåll Metallurgi
2025-08-08
Är du intresserad av en varierande och spännande roll inom underhåll och hydraulik? Då har vi tjänsten för dig! Till avsnittet som ansvarar för utförande underhåll på Metallurgin, Stålverk, Hytta, Koksverk med mera, söker vi en "hydraulare". Vi söker dig som vill arbeta med hydrauliken i våra produktionsanläggningar för att säkerställa en hög tillgänglighet. Tillsammans med engagerade kollegor är uppdraget att utveckla underhållet för en effektivare produktion. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Gruppen har i uppdrag att arbeta med media och hydraulik och vi söker nu en ny medarbetare som kommer att specialisera sig på hydrauliken i våra produktionsanläggningar.
Hos oss prioriterar vi alltid säkerheten, och ditt arbete kommer att ske enligt våra noggrant utvecklade säkerhets-, hälso- och miljörutiner. Det finns även möjligheter till vidareutbildning inom området, så att du kan fortsätta vässa din kompetens och möta de tekniska utmaningar som uppstår.
Det här är ett ansvarsfullt arbete med omväxlande arbetsuppgifter och du får möjlighet att jobba med kollegor inom många olika yrkesområden. Du kommer att ingå i en grupp bestående av fem media utförare och tre hydraulare. Vi söker dig som vill göra skillnad genom att vara med i utvecklingen av metallurgin tillsammans med dina kollegor.
Du kommer att arbeta nära produktionen med förebyggande underhåll på våra anläggningar. Till exempel rond enligt lista, komponentbyten samt utföra felsökningar kopplade till hydraulikutrustning, det vill säga underhålls- & förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög drifttillgänglighet.
För att vi ständigt ska bli bättre och bidra till en säker och attraktiv arbetsplats, är en viktig del i arbetet att delta i grundorsaksanalyser vid problem som uppstår i anläggningarna.
Urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Arbeta nära produktionen med förebyggande underhåll på våra anläggningar till exempel rond enligt lista, komponentbyten samt utföra felsökningar kopplade till hydraulikutrustning, det vill säga underhålls- & förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög drifttillgänglighet.
För att vi ständigt ska bli bättre och bidra till en säker och attraktiv arbetsplats, är en viktig del i arbetet att delta i grundorsaksanalyser vid problem som uppstår i anläggningarna.
Om dig
Du har gymnasieutbildning eller motsvarande yrkesutbildning.
Du kan ha arbetat inom andra teknikområden än hydraulik sedan tidigare, men ditt intresse för teknik och mekanik är stort.
Du genererar energi och vill skapa resultat genom att samarbeta med dina kollegor.
Du gillar utmaningar och kan arbeta strukturerat.
Du är självständig men har också lätt för att samarbeta med andra.
Du är flexibel och noggrann och inser vikten av det förebyggande arbetet.
Då mycket dokumentation utförs digitalt i vårt UH-system, behöver du vara bekväm med att använda datorer.
Har du erfarenhet av komponentunderhåll, kunskaper inom hydraulik, pneumatik, schemaläsning och kompetens inom olika hydraulsystem är detta meriterande.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jan-Erik Immonen, Chef avsnitt UH Stålverk, tfn 070-378 76 46, janne.immonen@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Janne Immonen och jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten med fokus mot resultat. Jag sätter stort tillit till dig att du tar egna initiativ, utvecklar dig själv och vår verksamhet. Du kommer till en engagerad, kompetent och välkomnande grupp som har stort fokus på driftsäkerhet där du kommer ha en nyckelroll att den fortsätter utvecklas och tar sig an de utmaningar som framtiden har att ge."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
