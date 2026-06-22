Ssab - Eltekniker/elingenjör Stålverk
Ssab Emea AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2026-06-22
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Vill du ha en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och utvecklingsarbete i en verksamhet som aldrig står still?
Som eltekniker på Stålverket i Luleå blir du en viktig del av arbetet med att utveckla och säkra framtidens produktion. Här får du möjlighet att påverka både anläggningar, arbetssätt och långsiktiga underhållsstrategier i nära samarbete med kompetenta kollegor och verksamheten.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som eltekniker tillhör du avsnitt El/IT inom Stålverket. Du har en viktig roll i att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i våra produktionsanläggningar. Eftersom verksamheten bedrivs dygnet runt arbetar du kontinuerligt med att följa upp anläggningarnas funktion, analysera avvikelser och initiera förbättringsåtgärder vid fel och brister.
Du ansvarar för att planera och utveckla underhållsinsatser samt bidra till framtagandet av långsiktiga underhållsplaner. Rollen innebär ett nära samarbete med både produktion och underhållsorganisation där du fungerar som ett tekniskt stöd till chef, eltekniker, elektriker, instrumenttekniker, automationstekniker och underhållsplanerare.
Du kommer även att medverka i tekniska projekt, utvecklingsinitiativ och problemlösningsuppdrag inom ditt ansvarsområde. Avsnittet består av automationstekniker, instrumenttekniker, elektriker och eltekniker, och rollen rapporterar till avsnittschef.
Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till att utveckla verksamhet, arbetssätt och processer för att stödja företagets strategier och mål. Säkerhet, samarbete och ständiga förbättringar är naturliga delar av vardagen, där du är med och skapar förutsättningar för en välfungerande verksamhet och en god arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Följa upp anläggningarnas funktion och identifiera förbättringsåtgärder för att stärka driftstabilitet och tillgänglighet.
Planera och koordinera åtgärder vid fel och brister samt säkerställa val av lämplig utförare.
Besluta om och utveckla underhållsinsatser tillsammans med underhållsorganisationen.
Fungera som tekniskt stöd till chef och övriga roller inom verksamheten.
Ansvara för att kalla till och leda fysiska och digitala möten inom ansvarsområdet.
Delta i avsnittets ledningsarbete samt vid behov stötta verksamheten genom arbetsledning och tillfälligt chefsstöd.
Medverka i tekniska projekt, utvecklingsarbeten och problemlösningsuppdrag.
Bidra till utveckling av verksamhet, processer och arbetssätt för att stödja företagets strategier och mål.
Om dig
Eftergymnasial utbildning med elinriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Behörighet för elarbete inom industriell verksamhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Initiativtagande och strukturerad med förmåga att driva frågor framåt och omsätta idéer i praktiken.
God samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.
Intresse för utvecklings- och förbättringsarbete samt en vilja att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signering
Har du några frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Petter Sandkvist, Chef El/IT Stålverk, petter.sandkvist@ssab.com
/ 0920-924 34
Några ord från din blivande chef
"Hos oss blir du en viktig del av ett team som varje dag arbetar för att hålla produktionen igång och utveckla våra arbetssätt. Vi har ett öppet klimat där vi stöttar varandra och tar tillvara på idéer – och där du också får möjlighet att vara med på resan mot framtidens stålproduktion."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
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971 88 LULEÅ Jobbnummer
9973262