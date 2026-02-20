Ssab - Elektriker / Underhållsgeneralist - Värmebehandling & Formatering
Ssab Emea AB / Elektrikerjobb / Oxelösund Visa alla elektrikerjobb i Oxelösund
2026-02-20
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Oxelösund
, Finspång
, Stockholm
, Västerås
, Surahammar
eller i hela Sverige
Som elektriker/underhållsgeneralist inom el, vid avsnitt Värmebehandling & Formatering, kommer du, tillsammans med ansvariga eltekniker och elektriker, att vara sammanhållande för UH-aktiviteter inom anläggningen. Underhållsavsnittets uppgift är att arbeta med effektiva underhålls och förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög drifttillgänglighet på anläggningar och produktionsutrustning. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Det här är en varierande tjänst med spännande utmaningar där du får chans att arbeta med kollegor i olika verksamheter.
Gruppen som du kommer tillhöra består av olika yrkeskategorier och roller inom både el och mek.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Generalistens fokus ligger i att rondera anläggningen utifrån en rondplan samt ha god kännedom om aktuell status.
Arbetet innebär även planering och beredning av UH-arbeten, och du arbetar både med avhjälpande och förebyggande underhåll.
För att lyckas i sitt uppdrag, krävs att man tillvaratar och förvaltar alla möjligheter till samarbete och god kommunikation.
Om dig
Gymnasiekompetens inom el eller motsvarande utbildning.
Vana från tidigare underhållsarbete, meriterande om du har inom industri.
Meriterande om du har god anläggnings- och verkskännedom.
Du kommer att arbeta mycket i underhållssystemet IFS8, så tidigare erfarenhet av underhållssystem är meriterande och även tidigare erfarenhet av planering och beredning av underhållsjobb.
Du behöver ha kunskaper i Officepaketet.
Du är positiv, noggrann och flexibel och du har förmåga att lösa problem och ta egna beslut samtidigt som det är viktigt att du inser vikten av gruppens samlade insats för att nå uppsatta mål.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Badr Damra, Chef avsnitt UH Värmebehandling & Formatering, mail - badr.damra@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Badr Damra och är avsnittschef för underhåll på värmebehandling och formatering. Jag ansvarar för att vi på ett säkert sätt genomför vårat underhåll mot de avdelningar som vi ansvarar för samt att vi uppfyller myndighetskraven som är satta mot oss.
Vi är ett sammansvetsat team som arbetar med att ständigt utveckla verksamheten samt se till att produktionen alltid är högsta prioritet. På min avdelning strävar vi efter att bedriva underhåll i världsklass och genom att ta tillvara på varje medarbetares kunskap, kompetens och driv säkerställer vi att vi når våra satta mål.
Välkommen in med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund (visa karta
)
613 80 OXELÖSUND Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9755746